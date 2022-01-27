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Nuri Alço'dan Fatma Girik'e son veda: Türk sineması onun sayesinde ayakta - Son Dakika

Nuri Alço'dan Fatma Girik'e son veda: Türk sineması onun sayesinde ayakta

27.01.2022 14:47

Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatma Girik Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılarak meslektaşını son vedasını gerçekleştiren usta oyuncu Nuri Alço, Haberler.com'a yaptığı özel açıklamada "Türk sineması bugün yaşıyorsa Fatma Girik sayesinde. Bizler onun sayesinde varız" dedi.

Haberler.com Özel - Türk tiyatrosunun efsane oyuncularından Fatma Girik, pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Şişli Belediyesi başkanlık binasında ve Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi. Girik, Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Fatma Girik'in naaşı Muğla'nın Bodrum ilçesine götürüldü.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Törene, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, birçok sanatçı, siyasetçi ve sevenleri katıldı.

"TÜRK SİNEMASI YAŞIYORSA FATMA GİRİK SAYESİNDEDİR"

Fatma Girik'i uğurlamak için camiye gelen Türk sinemasının efsane oyuncusu Nuri Alço, Haberler.com'a özel açıklamalar yaptı. Girik'in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren usta oyuncu, "Fatma Girik yaşanır, anlatılmaz. Anlatmaya kalksan aylar yıllar sürer. Onun bu güzelliğini, yaptığı işleri, cana yakınlığını, film setlerinde hep işçinin ve emekçinin yanında olması... Bambaşka bir insan, yeri hayatı boyunca doldurulamaz. Türk sineması bugün yaşıyorsa onun sayesinde. Bizler onun sayesinde varız. Türk sinemasının bir Fatma ablası, annesi, babası, her şeyi. Hep emekçinin yanında olmuş, ezilen kişinin yanında olmuş güzel bir insan. Ruhu şad olsun" şeklinde konuştu.

Nuri Alço'dan Fatma Girik'e son veda: Türk sineması onun sayesinde ayakta
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Son Dakika Magazin Nuri Alço'dan Fatma Girik'e son veda: Türk sineması onun sayesinde ayakta - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Nuri Alço'dan Fatma Girik'e son veda: Türk sineması onun sayesinde ayakta - Son Dakika
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