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Nusret'in restoranına kapanma cezası verildi - Son Dakika

Nusret'in restoranına kapanma cezası verildi

17.11.2021 09:46
Nusret'in restoranına kapanma cezası verildi

Tuzlama hareketi ile dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe'nin ilk restoranı olan Nusr-Et Steakhouse'a müşterilerin kapalı alanda sigara içtiği gerekçesiyle 10 günlük kapanma cezası verildi.

Dünyaca ünlü et restoranı Nusr-Et Steakhouse'a ceza şoku. 28'inci restoranı 15 Kasım'da Suudi Arabistan'da açan Nusret Gökçe'ne Etiler'deki şubesine kapalı alanda sigara içildiği gerekçesiyle 10 günlük kapanma cezası verildi.

10 GÜN KAPALI KALACAK

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı 'Tütün Denetim Ekipleri' tarafından ünlü işletmede yapılan denetlemelerde, müşterilerin kapalı alanda sigara içtiği tespit edilince ceza kesildi. Ekipler işletmede 1 yıl içerisinde üst üste 4 kez kapalı alanda sigara içme cezası kesildiğini tespit edince bu kez 10 gün kapalı kalma cezası verildi.

Nusret'in restoranına kapanma cezası verildi

ÜST ÜSTE PARA CEZASI KESİLMİŞ

İşletmeye ilk denetleme; 24 Ekim 2020 yılında yapıldı. bu inceleme sonrası kapalı alanda sigara içildiği için işletmeye 2 bin 579 liralık idari para cezası uygulandı. 25 Ekim 2020 yılında yapılan denetlemede yine aynı şekilde 4207 sayılı kanuna aykırılık tespit edilince bu kez 5 bin 158 liralık idari para cezası kesildi. 4 kez ihlal edilince 10 günlük kapanma cezası verildi.

Nusret'in restoranına kapanma cezası verildi

NUSRET'TEN İTİRAZ GELDİ

Nusret Gökçe, verilen cezanın uygun olmadığını iddia ederek karara itiraz etti. Karara itiraz eden ünlü işletmeci, bir yıllık dönem içerisinde üçüncü kez aynı cezanın gerçekleşmediğini bu sebeple kapama cezasının yerinde olmadığını dile getirdi. Nusret Gökçe'nin itirazını ise hakimlik reddetti.

Nusret'in restoranına kapanma cezası verildi
Nusret'in restoranına kapanma cezası verildi

Nusret Gökçe, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nusret'in restoranına kapanma cezası verildi - Son Dakika Magazin


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