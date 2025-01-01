O Ses Türkiye'de Hadise'nin Giray Altınok'a teklifi şaşkına çevirdi - Son Dakika
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O Ses Türkiye'de Hadise'nin Giray Altınok'a teklifi şaşkına çevirdi

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Oyuncu Giray Altınok, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne aldı. Altınok'un şarkının ardından Hadise ile diyaloğu ise izleyenleri şaşırttı. Hadise, Altınok'un kendisini seçmesi halinde dizisinde rol almak istedi. Buna karşılık Giray Altınok, ''Ben hiç böyle bir iş arama görmedim'' cevabıyla herkesi güldürdü.

01.01.2025 11:23
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Son dönemde Prens dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Giray Altınok, O Ses Türkiye'ye damga vurdu. Performansı ile alkış alan Altınok jürinin de beğenisini kazandı. Hadise, ünlü ismin kendisini seçmesi için verdiği teklifle ise herkesi şaşırttı. Hadise ve Giray Altınok'un arasındaki diyalog sosyal medyada da çok konuşuldu.

GÜLDÜREN DİYALOG

Hadise, ünlü oyuncu kendisini seçsin diye "Eğer beni seçersen Prens'in minik bir bölümünde, bir rolde yanınızda olmak isterim." dedi. Hadise'nin teklifine şaşıran Giray Altınok "Ben hiç böyle bir iş arama görmedim" diyerek espriyi patlattı. Ünlü isimlerin arasındaki güldüren anlar kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Hadise için sosyal medyada "Kendini gerçek oyuncu sanmış", "Hadise'ye cevabı çok iyi" gibi yorumlar yapıldı.

O Ses Türkiye\'de Hadise\'nin Giray Altınok\'a teklifi şaşkına çevirdi

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Son Dakika Magazin O Ses Türkiye'de Hadise'nin Giray Altınok'a teklifi şaşkına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hasan null:
    Gelip girayın dizisini de çöp edecek 66 0 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    Giray dizisi en hint dizi dyor beni seçersen oynarim girayin seni seçmesi gerek sen kimsin nyse ki adam onu seçmedi kapak ypti 36 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Yeni YILINIZ KUTLU OLSUN 21 4 Yanıtla
  • monşer null:
    kendi pok zannederler 20 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    hadise motor olmuş 9 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    boş insanlar 5 0 Yanıtla
  • cennetatakum samsun:
    Hadisede ses yok , diyer zadda başarı saçıyormuş kendisini yani her ikiside nimetten sayıyorlar.... 5 0 Yanıtla
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