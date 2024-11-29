Şimdilerde yeniden başlayacağı duyurulan ve büyük bir heyecanla beklenmeye başlanan O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyelerine yönelik hitapları nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından programdan diskalifiye edilen Nur Cennet Uçar, aradan geçen yıllarda büyük bir değişim geçirerek adeta başka biri oldu.
O dönemde kısa ve kızıl olan saçlarını uzatıp sarıya boyatan Uçar'ın yüzündeki estetik dokunuşlar da gözlerden kaçmadı. Uçar'ın son halini görenler "Adeta başka biri olmuş" demekten kendini alamıyor.
İşte Nur Cennet Uçar'ın son hali;
Son Dakika › Magazin › O Ses Türkiye'den kovulan Nur Cennet'in son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika
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