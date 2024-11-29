O Ses Türkiye'den kovulan Nur Cennet'in son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika
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O Ses Türkiye'den kovulan Nur Cennet'in son halini görenler tanıyamıyor

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Popstar Alaturka'da yarışmış ve O Ses Türkiye'den kovulmuş olan Nur Cennet Uçar'ın son halini görenler tanımakta zorlanıyor.

29.11.2024 14:18  Güncelleme: 14:41
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Şimdilerde yeniden başlayacağı duyurulan ve büyük bir heyecanla beklenmeye başlanan O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyelerine yönelik hitapları nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından programdan diskalifiye edilen Nur Cennet Uçar, aradan geçen yıllarda büyük bir değişim geçirerek adeta başka biri oldu.

O Ses Türkiye'den kovulan Nur Cennet'in son halini görenler tanıyamıyor

"ADETA BAŞKA BİRİ OLMUŞ"

O dönemde kısa ve kızıl olan saçlarını uzatıp sarıya boyatan Uçar'ın yüzündeki estetik dokunuşlar da gözlerden kaçmadı. Uçar'ın son halini görenler "Adeta başka biri olmuş" demekten kendini alamıyor.

İşte Nur Cennet Uçar'ın son hali;

O Ses Türkiye'den kovulan Nur Cennet'in son halini görenler tanıyamıyor
O Ses Türkiye'den kovulan Nur Cennet'in son halini görenler tanıyamıyor
O Ses Türkiye\'den kovulan Nur Cennet\'in son halini görenler tanıyamıyor

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Son Dakika Magazin O Ses Türkiye'den kovulan Nur Cennet'in son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Yılmaz:
    bakkaldan süt aldim fakat son kullanma tarihi geçmiş gibi duruyor sanki yaw 13 0 Yanıtla
  • YoH null:
    estetik 3 0 Yanıtla
  • emrah oğuz:
    Sesi çok güzel di ama Üslup sorununuda olmasa baya ünlenirdi 1 0 Yanıtla
  • Murat:
    kınamayayım ama neyse bayağı bayağı bir ünlü olmuş bir şekilde 1 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    gayet güzel olmuş, hayırlı olsun 1 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    hadise senden büyük saygısız mı var en yakın arkadaşının kocasıyla Amerika'da birlikte olmak nedir 0 0 Yanıtla
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