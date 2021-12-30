O Ses Türkiye'nin yılbaşı ekranında birbirinden ünlü isimler var!

10 yılı aşkın süredir izleyiciyle buluşmaya devam eden O Ses Türkiye'ninyılbaşı 2022 kadrosu da yayınlanan tanıtım ile belli oldu.

O Ses Türkiye'de sahnede bu kez yarışmacılar değil birbirinden ünlü isimler olacak!

Berfu – Eser Yenenler, Damla Sönmez, Yasemin Sakallıoğlu, Cem Davran, Ozan Akbaba, Sarp Akkaya, Merve Dizdar, Hazar Ergüçlü, Hande Baladın - Simge Aköz, Perihan Savaş, Feyyaz Şerifoğlu, İlayda Alişan, Sabri Sarıoğlu, Murat Yıldırım, Gökçe Bahadır ve Zeynep Avcı sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.

"O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" de muhteşem isimler ve jüri üyeleri sahnede, izleyenler ise ekran başında geri sayım yapacak!