O Ses Türkiye'ye Burak Kut damgası! Herkes sahne performansını konuşuyor - Son Dakika
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O Ses Türkiye'ye Burak Kut damgası! Herkes sahne performansını konuşuyor

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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Burak Kut sürprizi yaşandı. Yeni yılın ilk dakikalarında Burak Kut'un 30 yıl önce söylediği ''Yaşandı Bitti'' şarkısını seslendirmesi ve sahne performansı sosyal medyada çok konuşuldu. Kut'un dansları ve şarkıyı canlı seslendirmesine ''Şimdikileri cebinden çıkarır'' yorumları yapıldı.

01.01.2025 06:53
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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında bu sene jüri koltuklarında Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Ezgi Mola yer aldı. Birbirinden ünlü isimlerin yarıştığı gecede Acun Ilıcalı'dan sürpriz geldi. Ilıcalı, "Bu sene O Ses Türkiye içinde ufak sürprizlerimiz var. Efsane sanatçılardan birini davet ettik, kendisi bizi kırmadı. Dillerimize marş olmuş güzel şarkılarını bizim için seslendirecek." diyerek Burak Kut'u sahneye davet etti.

O Ses Türkiye'ye Burak Kut damgası! Herkes sahne performansını konuşuyor

BURAK KUT'UN SAHNE PERFORMANSI PARMAK ISIRTTI

52 yaşındaki şarkıcı Burak Kut, 1995 yılında çıkan şarkısı Yaşandı Bitti performansıyla geceye damga vurdu. Kut'un sahne performansı ve dansları sosyal medyada da çok konuşuldu. Geceye damga vuran Kut'un şarkıyı canlı seslendirmesi ve sahne şovuna "Şimdikileri cebinden çıkarır" yorumları yapıldı.

BİR DÖNEMİ SALLAYAN ŞARKI

Yaşandı Bitti, şarkıcı Kut'un 1995 çıkışlı Nereden Geldim Nerelere Gideceğim albümünden çıkan ikinci şarkıdır. Zamanında çok ses getiren şarkının klibi ABD'nin New York şehrinde çekilmiştir.

O Ses Türkiye\'ye Burak Kut damgası! Herkes sahne performansını konuşuyor

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Son Dakika Magazin O Ses Türkiye'ye Burak Kut damgası! Herkes sahne performansını konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Fk:
    boş insanlar türkiyeyi rezil etti bu acun 21 34 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    abi ne varsa eskilerde var burak kut , tarkan ,musti gibi isimler... bunlar gibileri daha da gelmez 34 7 Yanıtla
  • okan dilek:
    Muhteşemdi. Şimdiye kadar hiç görülmemiş bir performans. VE herkesi şaşırtan bir performans Bundan böyle sanatçılar Burak Kut'un dans kareografisi nden esinlenerek sahne alması muhtemel olacak 32 8 Yanıtla
  • Hakan Öncü:
    adamın 30 senelik şarkısı bırak da vcanli iyi okusun. 11 4 Yanıtla
  • onur egemen:
    İngiliz Generalleri , subayları ile birlikte 11.000 İNGİLİZ Askerini esir alan KUTUL AMARE KAHRAMANI dedesi Halil KUT PAŞA'yı rahmetle minnetle yad ediyorum. Ayrıca Burak KUT u tebrik ediyorum. 13 1 Yanıtla
  • Şevket Özcan:
    Burak Kut 'adamdır' 7 0 Yanıtla
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