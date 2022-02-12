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Ödüllü şarkı 'İnci küpe' 10 Şubat'ta tüm dijital platformlarda yayında - Son Dakika

Ödüllü şarkı 'İnci küpe' 10 Şubat'ta tüm dijital platformlarda yayında

12.02.2022 16:05
Ödüllü şarkı 'İnci küpe' 10 Şubat'ta tüm dijital platformlarda yayında

Beste yarışmasında üçüncü olan Esra Poryalı'nın özel single çalışması tüm dijital platformlarda yayına girdi.

Beste yarışmasında üçüncü olan Esra Poryalı'nın özel single çalışması tüm dijital platformlarda yayına girdi.

2021 yılında jüri üyeliklerini Metin Arolat, Metin Özülkü, Rapçi Hayki, Eda Özülkü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Murat Kodallı gibi Türkiye'nin en önemli müzik adamlarının yaptığı Türkiye'nin ilk Online Beste yarışmasını düzenleyen Kreş Yapım, Beste Yarışmasının üçüncüsü olan Esra Poryalı'nın single çalışmasını tamamladı.

Müzik otoritelerinden tam not almıştı

Beste Yarışmasının ilkinde tüm jüri üyelerinden tam not alarak üçüncülüğü elde eden Esra Poryalı'nın single çalışması 1,5 aylık özel bir çalışma sonucunda tamamlandı.

Kreş Yapım'ın düzenlemiş olduğu "Ben de Varım Beste Yarışması"'nda; sözü müziği kendisine ait "İnci Küpe" isimli bestesiyle 720 beste içinde üçüncü olan Esra Poryalı, ödüllü şarkısını dinleyicileri ile buluşturmanın heyecanını yaşıyor. İnci Küpe isimli single tüm dijitap plaformlarda da yayınlanmaya başladı.

Esra Poryalı, "İnci Küpe" şarkısının kendisi için ne ifade ettiğini şöyle özetliyor: "İnci Küpe hem çok güçlü hem de çok naif bir kadının acıklı bir veda hikayesini anlatıyor. İnci Küpe şarkısını kaleme alma hikayem bir vedayı en asil duygularla dile getirme isteğimden doğdu. Şarkının anlatmak istediği şeyi;çok incinmiş olan ama duygularını, yaşadıklarını anlatmaktan utanmayan bir kadının naif baş kaldırışı olarak tanımlayabilirim. Bu şarkı bana 100'lerce beste arasından 3.lük kazandırdı. Bu yönüyle, 16 yaşında başladığım bu büyülü müzik yolculuğunda bana böyle bir başarı elde etmeme vesile olduğu için çok kıymetli! Destekleyen, inanan, ilham olanlara selam olsun…"

Sözü ve bestesi Esra Poryalı'ya, düzenlemesi ise Ahmet Kolpar'a ait olan İnci Küpe; şarkının şarkı sözlerinden oluşan klibi ile Netd'de seyircinin beğenisi toplayacak. Aynı zamanda yönetmenliğini Tahir Özcan Ersöz' ün Görüntü Yönetmenliğini Mustafa Ufuk Aydın'ın ve Aranjesini Ender Koçer' in yaptığı "İnci Küpe (Akustik Canlı Versiyon) "yayın gününden 2 hafta sonra gene Netd platformunda izleyicileri ile buluşacak. - BURSA

Ödüllü şarkı 'İnci küpe' 10 Şubat'ta tüm dijital platformlarda yayında
Ödüllü şarkı 'İnci küpe' 10 Şubat'ta tüm dijital platformlarda yayında
Ödüllü şarkı 'İnci küpe' 10 Şubat'ta tüm dijital platformlarda yayında

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Metin Özülkü, Metin Arolat, Müzik, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ödüllü şarkı 'İnci küpe' 10 Şubat'ta tüm dijital platformlarda yayında - Son Dakika Magazin


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