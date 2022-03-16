Oğlum 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Zeynep, Tuğrul ve Işıl'ın gizli ilişkisini öğrenecek mi? - Son Dakika
Üye Girişi

Oğlum 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Zeynep, Tuğrul ve Işıl'ın gizli ilişkisini öğrenecek mi?

16.03.2022 15:02

Show TV'nin yeni dizisi Oğlum yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Metehan Parıltı, Songül Öden, Canan Ergüder, Feyyaz Duman ve Kubilay Aka gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi kısa sürede oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çekti. En son 5. bölümüyle ekranlara gelen dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise merak ediliyor.

Tuğrul, sevgilisi Işıl'la birlikteyken Zeynep'in kapıyı çalması "Zeynep, Tuğrul ve Işıl'ın gizli ilişkisini öğrenecek mi?" sorusunu akıllara getiriyor.

"LÜTFEN KALK…"

Efe'nin hapishaneden çıkması dikkat çekerken Kaan'ın öldüğü güne dair ekrana gelen çarpıcı anlar kafaları karıştırıyor. Efe, Kaan kendine gelmeyince gözyaşları içinde korkuyla kaçarken, Efe'nin gitmesinin ardından Kaan'ın ayaklanması gözlerden kaçmıyor.

OĞLUM'UN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Zeynep ve Melike'nin yüz yüze gelmesinin gerilimi sürerken Efe'nin akıl sağlığına karar veren heyet sonuçlanır. Karar, İlyas ve Melike tarafından sevinçle karşılansa da heyet esnasında olan bir hadisenin Tuğrul'un avukatı Nedim tarafından öğrenilmesi olayların seyrini tamamen değiştirir. Bu büyük değişiklikten sonra iki aile için de hiçbir şey kolay olmayacaktır…

YORUMLAR
500
Oğlum dizisi hangi gün? SHOW TV Oğlum dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oğlum dizisi hangi gün? SHOW TV Oğlum dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oğlum 6. Bölüm Ön İzleme Oğlum 6. Bölüm Ön İzleme

Oğlum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğlum 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Zeynep, Tuğrul ve Işıl'ın gizli ilişkisini öğrenecek mi? - Son Dakika


Son Dakika
15:35 Burak Elmas'tan kritik karşılaşma öncesi bomba iddia: Bir sonraki seçim için bile lobi yapıyorlar
15:33 Esra Erol'un programında tanışıp evlenmişlerdi! Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay çiftinin bebekleri oldu
15:30 Ehliyetini yenilemeyenlere para cezası uygulanacak! Son gün 31 Aralık
15:27 Gece yarısı eve giden kız, sevgilisini başka kadınla yatakta cinsel ilişkiye girerken bastı
15:27 Kardeş kavgası kanlı bitti! Biri hastanede, diğeri gözaltında
15:26 Ukrayna'da feci kaza! Sivilleri tahliye eden araçlar çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı
15:26 Film gibi bir kaçış hikayesi: Zelenski'nin benzerini, Putin'in benzeri ile Kim Jong-Un'un benzeri kurtardı!
15:24 Rusya 140 milyar dolarlık altın rezervini elden çıkartabilir mi? Akıllara Türkiye-İran örneği geldi
15:23 EPGİS ile EPDK arasında krizinde zararlı çıkan vatandaş oldu
15:14 Son Nefesime Kadar yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 15:43:49. #1.11#
SON DAKİKA: Oğlum 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Zeynep, Tuğrul ve Işıl'ın gizli ilişkisini öğrenecek mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement