Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı? - Son Dakika

Oğlum'un beşinci bölümü Efe'nin, Kaan'ın öldüğü olay gününe dair gördüğü bir rüya ile başladı. Uykusundan nefes nefese kalkan Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?

Okulda velilerin sert tepkisiyle karşılaşan Zeynep, söylediklerine rağmen anne babaları yatıştıramazken okul bahçesinde sıkışıp kalan Zeynep'in yardımına annesi Canan koştu. Gittiği bir partide tanımadığı üç erkeğin zorbalığıyla karşılaşan Ceren'i ise Bulut ve Sedef son anda yetişerek kurtardı. Bu sırada Melike, İlyas'la yaşadığı sarsıcı yüzleşmenin ardından intihara teşebbüs etti. İlaç içen Melike'yi hastaneye Sedef ve Ceren yetiştirdi.

Efe'nin hasta olduğuna inandırmak için Canan ve Tuğrul'un, Demet'e gerçek olmayan olaylar anlattıklarını öğrenen Zeynep, Tuğrul'a öfkesini kustu. Zeynep'in babasını polislerin bulup konuşacağını duyan Tuğrul, adamı ortadan kaldırmak için harekete geçti. Doktorlar Melike'yi kurtardı ancak bu sefer de onu bırakıp gitmeye kalkmasını kaldıramayan Ceren, kendisine zarar verdi. Melike'yi hastanede ziyarete gelen Sedat ve Demet acılı aileye destek olurken Melike, Sedat'tan Demet'le konuşup Efe'ye rapor çıkarmamasını söylemesini istedi.

Aileye çok üzülen Sedat, Demet'le konuşurken ikili arasındaki fikir ayrılığı gerilimi yükseltti. Zeynep annesinden Demet'le konuşup Efe hakkında söylediklerinin yalan olduğunu itiraf etmesini istedi ancak Canan bunu yapmadı. Anne kız arasında bir yüzleşme yaşanırken geçmişte hem Zeynep'in yaşadığı zorluklar hem de Efe'ye yaşatılan zorluklar gözler önüne serildi. Tuğrul'un ise tek amacı Efe'ye rapor aldırıp hastaneye gitmesini sağlamaktı.

Efe'yle görüşmeye giden Tuğrul, çocuğundan hasta gibi davranmasını, sesler duyduğunu söylemesini istedi. Peki Efe babasını dinleyip yalan söyleyecek miydi? Melike'nin intihara kalkıştığını öğrenen Zeynep artık dayanamayacağını söyledi ve Melike ile konuşmaya gitti. Zeynep ilk gittiğinde cesaret edemese de ikinci denemesinde Melike'nin karşısına çıktı. Gelecek bölüm iki annenin yüzleşmesinde yaşanacaklar şimdiden merakla bekleniyor.