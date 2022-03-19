Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'den Flaş Düğün Açıklaması - Son Dakika
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Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'den Flaş Düğün Açıklaması

19.03.2022 20:39
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'den Flaş Düğün Açıklaması

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, Beyoğlu Akbaba adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için geldiklerini söyleyen çift basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muhabirlerin "Düğün tarihiniz belli oldu mu? Haberler de çıktı Çeşme'de olacak diye, doğru mu bu haber?" sorularına Oğuzhan Koç "Henüz belli değil, Çeşme'yi siz çıkarttınız. Söyleyin bari bize nerede ne zaman evlenelim diye ona göre hazırlanalım biz de." diyerek çıkan haberleri yalanladı.

"YENİ DİZİYE BAŞLIYORUM"

Düğün tarihlerinin belli olmadığını belirten Özdemir ise "Benim yeni bir dizi projem başlıyor, Oğuzhan'ın da albümü var zaten o da hazırlık sürecinde. Bu yüzden daha net bir karar vermedik. Mayıs ayında bir mini albüm olacak, şarkıların hepsi bana ait. Ben asla başkalarının yazdığı şarkıyı söylemem." dedi.

"BERABER AYNI KLİPTE OYNAMAK İSTERİZ"

Muhabirlerin "Beraber aynı klipte oynamayı ister misiniz?" sorusuna Koç "Kısmet, bize tarih verin. Düğünümüzü de, klibimizi de, şarkılarımı da ona göre çıkartayım." diye cevap verdi. Özdemir ise "Çok isterim tabii ki de oynamayı." dedi.

Oğuzhan Koç'un evlenme teklifinde verdiği yüzüğün sorulması üzerine Özdemir "Bakın saklıyorum göremezsiniz, iyi geceler arkadaşlar." diyerek kendilerini bekleyen araçlarına bindiler.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'den Flaş Düğün Açıklaması
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'den Flaş Düğün Açıklaması

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Oğuzhan Koç, Haberler, Çeşme, Düğün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'den Flaş Düğün Açıklaması - Son Dakika


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