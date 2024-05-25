Oğuzhan Koç ve Mustafa Taş, Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali\'nde Coşturdu

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Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç ve Mustafa Taş, Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nde verdikleri konserde hayranlarını coşturdular.

62.'nci Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Mut Şehir Stadında Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç ve Mustafa Taş konser verdi. Konsere, ilçe halkı başta olmak üzere civar il ve ilçelerden de vatandaşlar akın etti.

Festivalin akşam etkinliklerinde sahne alan Mustafa Taş'ın seslendirdiği eserler hep bir ağızdan coşkuyla söylendi. Arkasından sahne alan oyuncu ve pop müziğinin sevilen sesi Oğuzhan Koç ise, sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Mustafa Taş ve Oğuzhan Koç, sempatik tavırları, hareketleri ve şarkılarıyla büyük beğeni topladı.

Konserde konuşan Mustafa Taş, "Mut şivesini öğrendim artık bende Mutlu sayılırım. Mut'a ilk kez geldim. Kayısı cenneti olduğunu öğrendim. Birçok yere gittim sizler gibi sıcakkanlı görmedim" dedi.

Ardından sahne alan Oğuzhan Koç ise hayranlarına şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşattı. Koç, "Mut'u bilmezdim ama öğrendim gerçekten ilçenin adı gibi çok Mut'lu oldum" dedi.

Mut Şehir stadında romantizm rüzgarları estiren Koç, renkli repertuarıyla konsere gelenleri kendisine hayran bıraktı.

Konser sonunda Mut Belediye Başkanı Murat Orhan tarafından sanatçı Mustafa Taş ve Oğuzhan Koç'a plaket ve kayısı takdim edildi. Plaketin anlamını soran Oğuzhan Koç'a cevap veren Başkan Orhan, "Alahan Manastırımız var, Yer Köprü şelalemiz var. Yani Mut'un bütün kültürü, bütün tabiatı güzellikleri var. Oğuzhan kardeşimiz gittiği yerde Mut'ta mutlu olduğunu söyleyecek inşallah. Biz bekliyoruz çok teşekkür ediyoruz kendisine tekrar saygılar sunuyoruz" dedi. - MERSİN