Oğuzhan Koç ve Mustafa Taş, Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nde Coşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Oğuzhan Koç ve Mustafa Taş, Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nde Coşturdu

Oğuzhan Koç ve Mustafa Taş, Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali\'nde Coşturdu

Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç ve Mustafa Taş, Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nde verdikleri konserde hayranlarını coşturdular.

25.05.2024 09:07  Güncelleme: 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç ve Mustafa Taş, Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nde verdikleri konserde hayranlarını coşturdular.

62.'nci Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Mut Şehir Stadında Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç ve Mustafa Taş konser verdi. Konsere, ilçe halkı başta olmak üzere civar il ve ilçelerden de vatandaşlar akın etti.

Festivalin akşam etkinliklerinde sahne alan Mustafa Taş'ın seslendirdiği eserler hep bir ağızdan coşkuyla söylendi. Arkasından sahne alan oyuncu ve pop müziğinin sevilen sesi Oğuzhan Koç ise, sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Mustafa Taş ve Oğuzhan Koç, sempatik tavırları, hareketleri ve şarkılarıyla büyük beğeni topladı.

Konserde konuşan Mustafa Taş, "Mut şivesini öğrendim artık bende Mutlu sayılırım. Mut'a ilk kez geldim. Kayısı cenneti olduğunu öğrendim. Birçok yere gittim sizler gibi sıcakkanlı görmedim" dedi.

Ardından sahne alan Oğuzhan Koç ise hayranlarına şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşattı. Koç, "Mut'u bilmezdim ama öğrendim gerçekten ilçenin adı gibi çok Mut'lu oldum" dedi.

Mut Şehir stadında romantizm rüzgarları estiren Koç, renkli repertuarıyla konsere gelenleri kendisine hayran bıraktı.

Konser sonunda Mut Belediye Başkanı Murat Orhan tarafından sanatçı Mustafa Taş ve Oğuzhan Koç'a plaket ve kayısı takdim edildi. Plaketin anlamını soran Oğuzhan Koç'a cevap veren Başkan Orhan, "Alahan Manastırımız var, Yer Köprü şelalemiz var. Yani Mut'un bütün kültürü, bütün tabiatı güzellikleri var. Oğuzhan kardeşimiz gittiği yerde Mut'ta mutlu olduğunu söyleyecek inşallah. Biz bekliyoruz çok teşekkür ediyoruz kendisine tekrar saygılar sunuyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Karacaoğlan, Mustafa Taş, Oğuzhan Koç, Mersin, Mut, Festival, Sanat, Kültür, Müzik, Magazin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç ve Mustafa Taş, Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nde Coşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:31 Özel’den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP’nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak
09:27 Papua Yeni Gine’de bilanço ağırlaşıyor 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300’ün üzerine çıktı Papua Yeni Gine'de bilanço ağırlaşıyor! 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300'ün üzerine çıktı
08:39 Araç sahiplerine güzel haber Benzine gece yarısı 1 lira 38 kuruş indirim geldi Araç sahiplerine güzel haber! Benzine gece yarısı 1 lira 38 kuruş indirim geldi
02:27 Eve geldiğinde eşinin katledildiğini gördü Katil en yakınları çıktı Eve geldiğinde eşinin katledildiğini gördü! Katil en yakınları çıktı
00:23 Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi
09:50 İstanbul Boğazı’nda “Osaka“ alarmı 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi İstanbul Boğazı'nda "Osaka" alarmı! 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi
09:47 SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi
09:47 Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu Galatasaray başkanını seçiyor Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaray başkanını seçiyor
08:48 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi
08:39 Cem Yılmaz’a mahkemeden kötü haber 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek Cem Yılmaz'a mahkemeden kötü haber! 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek
08:30 Beşiktaş’a mı geliyor Sergen Yalçın tartışmalara son noktayı koydu Beşiktaş'a mı geliyor? Sergen Yalçın tartışmalara son noktayı koydu
07:48 Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı Durumu ağırlaşınca entübe edildi Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı! Durumu ağırlaşınca entübe edildi
04:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı
23:13 Diyarbakır’da bir avukat, tartıştığı eski eşinin yakınını silahla yaraladı Diyarbakır'da bir avukat, tartıştığı eski eşinin yakınını silahla yaraladı
23:12 Sinan Ateş cinayetinde iddiaların odağındaki Olcay Kılavuz ilk kez konuştu Sinan Ateş cinayetinde iddiaların odağındaki Olcay Kılavuz ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 10:30:37. #1.12#
SON DAKİKA: Oğuzhan Koç ve Mustafa Taş, Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nde Coşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement