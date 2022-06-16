Okan Bayülgen, kalp spazmı geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Okan Bayülgen, kalp spazmı geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı

16.06.2022 08:54

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, rol aldığı "Amadeus" adlı tiyatro oyunu öncesinde kalp spazmı geçirerek apar topar hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrol sonrası Bayülgen'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, oyununun da ay sonuna ertelendiği bildirildi.

Yoğun bir iş temposu bulunan58 yaşındaki başarılı şovmen Okan Bayülgen, önceki gün rol aldığı "Amadeus" adlı tiyatro oyunu öncesi rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırılan ünlü ismin kalp spazmı geçirdiği ortaya çıktı.

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Yapılan tetkiklerin ardından korkulacak bir sağlık sorunu olmadığı belirtilen Bayülgen evinde bir gün dinlendikten sonra yeniden çalışmaya başladı. Bayülgen'in ertelenen "Amadeus" oyunu için bu ay sonunda sahneye çıkacak. Geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü isim, rahatsızlığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Okan Bayülgen ve Selçuk Yöntem'in başrolü paylaştığı Amadeus oyunundaMozart'ın hikayesi anlatılıyor.

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Okan Bayülgen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Okan Bayülgen, kalp spazmı geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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