Oktay Kaynarca'nın Yeni Dizisine Flaş Transfer! - Son Dakika
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Oktay Kaynarca'nın Yeni Dizisine Flaş Transfer!

10.06.2022 18:12
Oktay Kaynarca'nın Yeni Dizisine Flaş Transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final yapmasının ardından Onur Tan ile birlikte Güzel Adamlar isimli yapım şirketini kuran Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinin adı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' olmuştu. Merakla beklenen diziye flaş bir ismin transfer olacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final yapmasıyla birlikte Onur Tan ile birlikte Güzel Adamlar isimli yapım şirketini kuran Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', eylül ayında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

OKTAY KAYNARCA İLE AYNI DİZİDE BULUŞUYOR

Gazeteci Arif Hür'ün haberine göre; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı 'Tipi' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Savaş Özdemir'in, Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yönetmeni Onur Tan ile görüştüğü ortaya çıktı.

KADROYA DAHİL OLMASI AN MESELESİ

Şu ana kadar kendisine gelen 4 dizi ve 2 sinema filmi teklifini reddettiği öğrenilen Özdemir'in, 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi ile görüşmelerinin devam ettiği ve kadroya dahil olmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?

Savaş Özdemir, 1970 tarihinde doğdu. Türk oyuncu. İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nden 1991 yılında mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun olduktan sonra, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı. Birçok dizide yer aldı.Savaş Özdemir aynı zamanda 2007-2008 yılları arasında Show TV 'de Başlayan Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide rol almıştır. EDHO adlı dizide canlandırdığı 'Tipi' karakteriyle hayran kitlesini genişletmiştir.

2011 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna atanan Savaş Özdemir'in oynadığı oyunlardan bazıları; Kadıncıklar, Ali Ayşeyi Seviyo, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Soytarılar, Fırtına, Köprüden Görünüş, Cadı Kazanı, Oyunun Oyunu, Beşinci Frank, Pazartesi Perşembe, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz …

Oktay Kaynarca'nın Yeni Dizisine Flaş Transfer!
Oktay Kaynarca'nın Yeni Dizisine Flaş Transfer!
Oktay Kaynarca'nın Yeni Dizisine Flaş Transfer!
Oktay Kaynarca'nın Yeni Dizisine Flaş Transfer!

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Oktay Kaynarca'nın Yeni Dizisine Flaş Transfer! - Son Dakika

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