Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosu belli olmaya başladı! İşte ilk isim

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, yeni bir diziyle ekrana dönüyor. EDHO'nun yönetmeni Onur Tan ile birlikte Güzel Adamlar isimli yapım şirketini kuran Oktay Kaynarca, yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın hazırladıkları tam hızıyla devam ediyor.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Daha önce EDHO'da Tipi'yi canlandıran Savaş Özdemir'in ve Pelin Akil'in katıldığı öne sürüldü. İddialı diziye EDHO'dan bir isim daha katıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Yakup'u canlandıran ve son olarak Sadakatsiz dizisinde oynayan Eren Vurdem kadroya dahil oldu. Eren Vurdem, Oktay Kaynarca ve yönetmen Onur Tan'la çekilen bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.