Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman'dan kapak gibi yanıt - Son Dakika
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Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman'dan kapak gibi yanıt

Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman\'dan kapak gibi yanıt

Ünlü oyuncu İlyas Salman'ın hayatını kaybettiğine yönelik iddia kısa sürede gündem yarattı. Kendisi hakkındaki iddialara yanıt veren ve Diyarbakır'da kaybolan Narin'i hatırlatan Salman "Beni seven arkadaşlar üzülmesin, gayet iyiyim. Sevmeyenler de beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluştursunlar da şu kızcağız bulunsun artık. Bir işe yaramış olurlar" dedi.

01.09.2024 15:33
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman, kendisi hakkında "Hayatını kaybetti" iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"BASKI OLUŞTURUN DA ŞU KIZCAĞIZ BULUNSUN ARTIK"

Paylaşımlara tepki gösteren Salman, Diyarbakır'da kaybolan Narin'i hatırlatarak "Beni seven arkadaşlar üzülmesin, gayet iyiyim. Beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluşturun da şu kızcağız bulunsun artık. Bir işe yaramış olurlar" ifadelerini kullandı.

Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman'dan kapak gibi yanıt

İlyas Salman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman'dan kapak gibi yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mahmud akbas: konuştu bal kabağı 98 51 Yanıtla
  • Bu Kim: ateis 70 29 Yanıtla
  • Coşkun Aksu: Davar 62 35 Yanıtla
  • Coşkun Aksu: Leş 58 35 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: daha ne olsun ki bütün millet orda arıyor 61 18 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: sana kolay ölüm yok merak etme 45 31 Yanıtla
  • tuba kolyiğit: sizin dininiz size benim dinim bana..hatırladınz değil mi bu ayeti, adamı din değerleri üzerinden yargılamayı bırakın ya,toplumda bozuk o kadar şey varken İlyas Salman a odaklandiginizi düşünemiyorum 37 11 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Bu Kim... Kimin ne kadar dindar olup olmadığına sen mi karar veriyorsun böyle yorumlar yaparak daha çok günaha giriyorsun gibi geliyor bana. O gün geldiğinde herkes kendi derdinde olacak merak etme. 35 12 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu: elbet bir gün öleceksin ahirete hazırlığını yap ne hazirlarsan onu bulacaksın 20 17 Yanıtla
  • Murat: Bunun vasiyeti var beni musalla taşından kaldırmayın diye.!! Ey diyanet hocaları biraz yürekli olunda bunun vasiyetini yerine getirin cenaze namazını kılmayın.!!!! 22 12 Yanıtla
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