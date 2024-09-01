Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman, kendisi hakkında "Hayatını kaybetti" iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Paylaşımlara tepki gösteren Salman, Diyarbakır'da kaybolan Narin'i hatırlatarak "Beni seven arkadaşlar üzülmesin, gayet iyiyim. Beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluşturun da şu kızcağız bulunsun artık. Bir işe yaramış olurlar" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman'dan kapak gibi yanıt - Son Dakika
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