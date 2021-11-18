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Ölümden en çok korkan burçlar - Son Dakika

Ölümden en çok korkan burçlar

18.11.2021 08:21
Ölümden en çok korkan burçlar

Dünya görüşümüzü, karakterimizi etkileyen astroloji son nefeste tepkimizi de belirliyor. Ölüm meleği Azrail'i görünce ağlamaklı olan, panikle müsaade isteyen burçların halini merak etmiyor musunuz?

Süper Haber'de yayınlanan yoruma göre ölümden en çok üç burç korkuyor. İşte onlar!

YENGEÇ: Azrail'in dilinden en çok anlayan burç Yengeç burcudur. Karşısında ölüm meleğini gören Yengeç, ağlamaklı bir ses tonuyla onu teselli etmeye çalışır. Ancak tüm hayatın yükünü omuzlarında taşımaya alışmış olan Yengeç ölümden en çok korkan burçtur. Annelik iç güdüleri oldukça fazla olan Yengeçler Azrail'i karşısında görünce adeta şunu fısıldar: "Senin işin de zor be meleğim, hadi gidelim."

ASLAN: Aslan burcunun hayatında en önemli olan şey bilinir ki iz bırakmaktır. Yaptığı her işte göz alıcı bir imza atmak isteyen Aslan ölümden korkan burçlar arasındadır. Ancak bir şartla: Azrail'i karşısında görüp dut yemiş bülbüle dönen Aslan burcu, kendisinden müsaade ister. Ama yolculuk hazırlığı içindir bu izin.

TERAZİ: Ölüm meleğini karşısında gören Terazi burcunun ilk düşüneceği şey Azrail ile arkadaş olma ihtimalidir. Zira ölümden korkan burçlar sıralamasında 3'üncü olan Terazi burcu ölümün kaçınılmaz son olduğunu bilir.

Ölümden en çok korkan burçlar

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