Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi

Brass Against adlı müzik grubu, ABD'nin Florida eyaletinin Daytona kentinde 11-14 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalde hayranlarıyla buluşmuş ve grubun solisti Sophia Urista, Rage Againts the Machine grubuna ait 'Wake Up' şarkısını seslendirdiği sırada ağızları açık bırakan bir harekete imza atmıştı.

HAYRANININ YÜZÜNE İDRARINI YAPMIŞTI

Konsere gelen binlerce kişiye aldırış etmeyen Urista, pantolonunu indirerek sahneye çıkıp yere uzanan hayranının yüzüne idrarını yapmıştı. Brass Against grubu yaptıkları açıklamada Daytona'da devam eden müzik festivalinde güzel anlar yaşandığını ancak bu olayı kendilerinin de beklemediğini söylemişti. Grup aynı zamanda böyle bir olayın bir daha yaşanmayacağının da altını çizmişti.

"O GECE SINIRLARI ÇOK ZORLADIM"

Yaşanan skandala tepkiler çığ gibi büyürken Brass Against adlı müzik grubunun solisti Sophia Urista'dan özür açıklaması geldi. Müzikte ve sahnede sınırları zorlayan bir sanatçı olduğuna vurgu yapan Urista, "O gece sınırları çok zorladım. Yaşananlardan dolayı özür dilerim" ifadesini kullandı.