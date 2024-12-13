HÜDA PAR'lı Ramanlı'dan Meclis'te Suriye çağrısı - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR'lı Ramanlı'dan Meclis'te Suriye çağrısı

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HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Meclis'te yaptığı konuşmada ''Suriye'nin Siyonist ve emperyalist projeler doğrultusunda işgal edilip parçalanmasına asla izin verilmemeli.'' ifadelerini kullandı.

13.12.2024 13:34  Güncelleme: 13:46
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Oturumda söz alan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Suriye ile ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Ramanlı, Meclis'te yaptığı konuşmada Suriye'nin Siyonist ve emperyalist projeler doğrultusunda işgal edilip parçalanmasına asla izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"DAR GELİRLİNİN YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ"

Ramanlı, Meclis'teki konuşmasının başında bütçeye değindi. 5 dakikada bütçeyi değerlendirmenin mümkün olmadığını söyleyen Ramanlı şunları söyledi: "Türkiye'nin 2025 yılı bütçesini konuşuyoruz. 5 dakikada bütçeyi detaylı bir şekilde değerlendirmek elbette mümkün değil. Ancak şunu belirtmek isterim, bütçeyi sadece rakamlarla değerlendirmek, meselenin özünü ıskalamak olur. Sosyal adaletin yeniden inşası için vergi adaleti mutlaka tesis edilmelidir. Bütçe borç ve faiz sarmalından kurtarılmalıdır. Dolaylı vergiler yoluyla yoksuldan da zenginden de aynı oranda vergi alınmasını ve milli hasılanın hatırı sayılır bir bölümünün faiz ödemelerine gitmesini doğru bulmuyoruz. Dar gelirli insanlarımızın sırtındaki bu yük hafiflemeli, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır."

YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

Türkiye'nin ikinci yüzyılının şafağında olduğunu belirten Ramanlı, ilk yüzyılı kayıp yüzyıl olarak değerlendirdi. Ramanlı yeni anayasa çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin ikinci yüzyılının şafağındayız. Askeri darbeler ve travmalarla geçen yüzyıl maalesef kayıp bir yüzyıl olmuştur. Önümüzdeki yüzyıl da kayıp bir yüzyıl olsun istemiyoruz. Geleceğimizi inşa etmek zorundayız. Artık gelir dağılımında adaleti sağlamalıyız. Son kalemiz olan aileyi korumalıyız. Geleceğimiz olan gençlerimizi maddi ve manevi yönden güçlendirmeliyiz. Bunun yolunun da sistemi medeniyet değerlerimize uygun şekilde yeniden yapılandırmaktan, kronikleşmiş sorunlarımızı hak ve adalet temelinde çözmekten geçtiğini bilmeliyiz. Bu da ideoloji dayatmayan, her türlü vesayetten arındırılmış temel hak ve özgürlükleri amasız teminat altına alan, adil, yerli ve sivil bir anayasa yapmakla mümkündür. Bu Meclis çatısı altında yeni bir anayasa yapmaya gücümüz de ziyadesiyle mevcuttur. Hemen herkes her vesileyle Kürt ve Türk kardeşliğinden dem vuruyor ancak nedense kimse kardeşliğin sebebini de temelini de dile getirmiyor. Buradan açıkça ifade ediyoruz, bu temel en güçlü ve en büyük ortak paydamız olan aziz İslam'dır. Kardeşliğin edebiyatı çok yapıldı. Gelin artık bu kardeşliğin hakkını teslim edip, hukukunu da inşa edelim. Kardeşliğimizin bozulmasından, birliğimizin dağılmasından istifade eden küresel Siyonizm ve emperyalizm beldelerimizi işgal etmek için büyük bir iştahla ellerini ovuşturuyor."

"SURİYE'NİN PARÇALANMASINA İZİN VERİLMEMELİ"

Gazze'de bir yılı aşkın süredir soykırımın devam ettiğini söyleyen Ramanlı, İslam dünyası olarak Siyonistlere karşı somut adımlar atmak yerine, soykırımın sadece kınamakla yetinildiğini ifade etti.

Ramanlı konuşmasına şöyle devam etti: "Bundan güç alan Siyonistler, Gazze'nin ardından Lübnan'a, şimdi de Suriye'ye saldırıyor. Suriye'nin Siyonist ve emperyalist projeler doğrultusunda işgal edilip parçalanmasına asla izin verilmemeli. Hiçbir şart altında bölgede Siyonistlerin çıkarlarına hizmet edecek bir denkleme müsaade edilmemelidir. Aksine hem Suriye'deki hem de Filistin'deki işgali sonlandırmak için gayret göstermeli ve mazlumların sesi olduğumuz kadar, kolu ve kanadı olmayı da başarabilmeliyiz. Suriyeli kardeşlerimiz ağır bedeller ödemek pahasına da olsa nihayet Esad zaliminden ve Baas zulmünden kurtuldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizlere düşen Suriye halkının tamamını Arapların olduğu kadar Kürtlerin de, Sünnilerin olduğu kadar Alevilerin de, Müslümanların olduğu kadar gayrimüslimlerin de hak ve hukukunu korumaktır. Bize düşen adil, güvenli ve huzurlu bir Suriye'nin inşası için elimizden gelen katkıyı sunmaktır. Bu vesileyle 10 yıldan fazla bir süredir acısını paylaştığımız Suriye halkının bu kez sevincine ortak olmayı bizlere nasip eden Rabbimize hamd ediyoruz."

HÜDA PAR\'lı Ramanlı\'dan Meclis\'te Suriye çağrısı

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Son Dakika Politika HÜDA PAR'lı Ramanlı'dan Meclis'te Suriye çağrısı - Son Dakika

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