Eşinin ölümüne inanmakta zorlanan kadından ağlatan sözler - Son Dakika
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Eşinin ölümüne inanmakta zorlanan kadından ağlatan sözler

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Antalya'da bir marangoz atölyesinde çalışan Abdil Koçdemir, mesai arkadaşları tarafından ölü bulundu. Olay yerine gelen acılı eşin sözleri ise duyanları ağlattı. Öte yandan Koçdemir'in astım ve kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

13.12.2024 13:53  Güncelleme: 14:04
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Antalya'da bir kişi mesai arkadaşları tarafından iş yerinde ölü bulundu. Haberi alarak eşinin iş yerine gelen genç kadın, "Ben çocuklarıma nasıl söyleyeceğim" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Acılı kadının sözleri yanında bulunanları da ağlattı.

HASTANEYE GİTME TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Olay, saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 699 Sokak üzerinde bulunan bir marangoz atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdil Koçdemir (37) bugün teslim edilmesi gereken siparişleri yetiştirmek için dün gece geç saatlere kadar arkadaşları ile birlikte çalıştı. Mesai arkadaşları çıkan Koçdemir, arkadaşlarına kendisini iyi hissetmediğini ancak biraz daha çalışacağını belirtti. Hastaneye götürme teklifini kabul etmeyen Koçdemir ile en son 04.00 sıralarında telefonda görüşen mesai arkadaşları, sabah iş yerine geldiklerinde bedenini hareketsiz bir şekilde buldular.

Eşinin ölümüne inanmakta zorlanan kadından ağlatan sözler

EKİPLER ACILI EŞİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen tepki vermeyen Abdil Koçdemir için olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken Koçdemir'in cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı haber alarak iş yerine gelen Abdil Koçdemir'in eşi Gül Koçdemir, eşini görmek istedi. Polis ekipleri yakın bir işletmeye götürdükleri genç kadını sakinleştirmeye çalıştı.

EŞİNDEN AĞLATAN SÖZLER

Astım hastası ve kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Koçdemir'in eşi, hayat arkadaşının ölümüne inanmakta güçlük çekerken, "Ben çocuklarıma nasıl söyleyeceğim" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Acılı kadının sözleri yanında bulunanları da ağlatırken, Abdil Koçdemir'in en büyüğü 7 yaşında olmak üzere 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Eşinin ölümüne inanmakta zorlanan kadından ağlatan sözler
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eşinin ölümüne inanmakta zorlanan kadından ağlatan sözler - Son Dakika

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