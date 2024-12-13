Bursa'daki Mahkeme Salonunda Silahlı Saldırı: Baba-Oğul Sanıklar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'daki Mahkeme Salonunda Silahlı Saldırı: Baba-Oğul Sanıklar Hayatını Kaybetti

Bursa\'daki Mahkeme Salonunda Silahlı Saldırı: Baba-Oğul Sanıklar Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir alışveriş merkezinin eğlence mekanında yaşanan silahlı kavgaya ilişkin davanın duruşması sırasında silahlı saldırı yaşandı.

13.12.2024 13:52
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23 Eylül 2023'te Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanında yaşanan silahlı kavgaya ilişkin davanın bugün görülen 2'nci duruşmasında silahlı saldırı yaşandı.

Tartıştığı garsonlar Tolga Ergün (21) ve Yiğit Selçuk (30) ile güvenlik görevlisi Efendi Doğan'ı (45) tabancayla yaralayıp, kaçtıktan 128 gün sonra sahte kimlikle takside yakalandıktan sonra tutuklanan Mertcan Akça (26) ile olaya karıştığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve davanın ilk duruşmasında 'oğlunun eylemine iştirak ettiği' suçlamasıyla mahkeme salonunda tutuklanan Köksal Akça'nın, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 2'nci duruşmasına, tutuklu sanıklar, müştekiler, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

TABANCAYI OĞLUNUN TEKERLEKLİ SANDALYESİ İLE İÇERİ SOKMUŞ

Mertcan Akça'nın avukatı Gürkan Altun, 'usule aykırı yargılama yaptığı' gerekçesiyle mahkeme başkanının, davadan çekilmesini istedi. Avukat konuştuğu sırada, müştekilerden olan ve 2023'teki silahlı kavga sonrası engelli kalan Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün, oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'ya küfrederek 7-8 el ateş etti. Ergün'ün saldırıdan önce yanındaki yakınlarına oğlu Tolga'yı işaret ederek "Size emanet" dediği duyuldu.

Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı

KOLTUKLARIN ALTINA SAKLANDILAR

Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, avukatlar ve duruşmayı takip eden basın mensupları koltukların altına girerek kendilerini korudu. Kurşunların isabet ettiği baba-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ve oğlu, polis ekipleri tarafından salondan çıkarıldı.

Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı

SANIK BABA-OĞUL HAYATINI KAYBETTİ, 2 JANDARMA YARALANDI

Binada bulunan polis ve jandarma ekipleri olaya müdahale ederken, Bursa Adalet Sarayı'na takviye ekipler ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunların isabet etmesiyle yaralanan 2 jandarma personelinin de durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

DURUŞMALAR ERTELENDİ

Olayın ardından adliye binası boşaltılarak duruşmalar ertelendi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün gözaltına alınırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'daki Mahkeme Salonunda Silahlı Saldırı: Baba-Oğul Sanıklar Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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