Orhan Pamuk, Aslı Akyavaş'la evlendi! - Son Dakika

Nobel Edebiyat Ödülü'nü Türkiye'den kazanan (2006) tek isim olan Orhan Pamuk, Aslı Akyavaş'la bugün evlendi. Salgın koşulları nedeniyle nikâh töreni aile içinde yapıldı.

ORHAN PAMUK VE ASLI AKYAVAŞ EVLENDİ

Pamuk, bugün öğle saatlerinde Beyoğlu Belediyesi'nce kıyılan bir nikâhla Aslı Akyavaş ile evlendi. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü mezunu olan Akyavaş sağlık camiasında Türkiye'de "Sağlık turizmi"nin kurumsallaşmasındaki girişimiyle tanınıyor.