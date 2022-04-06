Orhan Pamuk, Aslı Akyavaş'la evlendi! - Son Dakika
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Orhan Pamuk, Aslı Akyavaş'la evlendi!

06.04.2022 20:25
Orhan Pamuk, Aslı Akyavaş'la evlendi!

Yazar Orhan Pamuk(69) bugün öğle vakti Beyoğlu Belediyesi'nce kıyılan bir nikahla Aslı Akyavaş(47) ile evlendi. Salgın koşulları yüzünden nikah töreni aile içinde yapıldı.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü Türkiye'den kazanan (2006) tek isim olan Orhan Pamuk, Aslı Akyavaş'la bugün evlendi. Salgın koşulları nedeniyle nikâh töreni aile içinde yapıldı.

ORHAN PAMUK VE ASLI AKYAVAŞ EVLENDİ

Pamuk, bugün öğle saatlerinde Beyoğlu Belediyesi'nce kıyılan bir nikâhla Aslı Akyavaş ile evlendi. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü mezunu olan Akyavaş sağlık camiasında Türkiye'de "Sağlık turizmi"nin kurumsallaşmasındaki girişimiyle tanınıyor.

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Orhan Pamuk, Magazin, Güncel, Son Dakika

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