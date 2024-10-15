Örümcek Adam Andrew Garfield\'den \'Gazze\'ye\' destek mesajı

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Holywood'un ünlü yıldızı Andrew Garfield, Gazze'deki olaylarla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. "Örümcek Adam" rolüyle tanınan Garfield, babası Yahudi olmasına rağmen, Filistinli sivillerin yaşadığı acılara dikkat çekti.

Garfield, "Enerjimizi gerçekten önemli olan şeylere harcamalıyız, mesela şu anda Gazze'deki Filistinlilerin hayatlarına. Kalbimizi ve enerjimizi, acı çeken, ezilen, şu anda dünyamızın dehşetinin ağırlığı altında acı çeken herkes için ortaya koymalıyız. Onurlu bir hayat sürme seçeneğine sahip olmayan herkes için. Evet, şu anda enerjimizin ulaşması gereken yer tam da orası," ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Bu sözleriyle Garfield, yaşanan çatışmaların ve sivil kayıpların önemine vurgu yaparak, barış ve insanlık onuru adına çağrıda bulundu. Sanat dünyasındaki etkisini kullanarak, kriz bölgelerindeki insanlara destek olmanın gerekliliğine dikkat çeken Garfield, sosyal medya ve kamuoyunda geniş yankı buldu.