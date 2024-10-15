Örümcek Adam Andrew Garfield'den 'Gazze'ye' destek mesajı - Son Dakika
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Örümcek Adam Andrew Garfield'den 'Gazze'ye' destek mesajı

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Örümcek Adam rolüyle tanınan Andrew Garfield, Gazze'deki güncel olaylarla ilgili olarak dikkat çekici bir açıklama yaptı. Garfield, ''Enerjimizi gerçekten önemli olan şeylere harcamalıyız'' ifadeleriyle Filistinli sivillerin acılarına vurgu yaptı.

15.10.2024 10:39  Güncelleme: 10:46
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Holywood'un ünlü yıldızı Andrew Garfield, Gazze'deki olaylarla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. "Örümcek Adam" rolüyle tanınan Garfield, babası Yahudi olmasına rağmen, Filistinli sivillerin yaşadığı acılara dikkat çekti.

Garfield, "Enerjimizi gerçekten önemli olan şeylere harcamalıyız, mesela şu anda Gazze'deki Filistinlilerin hayatlarına. Kalbimizi ve enerjimizi, acı çeken, ezilen, şu anda dünyamızın dehşetinin ağırlığı altında acı çeken herkes için ortaya koymalıyız. Onurlu bir hayat sürme seçeneğine sahip olmayan herkes için. Evet, şu anda enerjimizin ulaşması gereken yer tam da orası," ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Bu sözleriyle Garfield, yaşanan çatışmaların ve sivil kayıpların önemine vurgu yaparak, barış ve insanlık onuru adına çağrıda bulundu. Sanat dünyasındaki etkisini kullanarak, kriz bölgelerindeki insanlara destek olmanın gerekliliğine dikkat çeken Garfield, sosyal medya ve kamuoyunda geniş yankı buldu.

Örümcek Adam Andrew Garfield\'den \'Gazze\'ye\' destek mesajı

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Son Dakika Magazin Örümcek Adam Andrew Garfield'den 'Gazze'ye' destek mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Abdullah ŞENATEŞ:
    Rabbim birde hidayet nasip etsin inşallah Her vicdanı olan bir birey gerçekten Filistin acısına ortak olur Rabbim yar ve yardımcıları olsun amin 20 3 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    birileri de Rize de açılış yapıyor arkadaşlar burger king açılışı 11 1 Yanıtla
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