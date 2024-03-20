Bir dönem 'Bayan bacak ' olarak adından sık sık söz ettiren Örümcer, geçimini sağlamak için fotoğraflarını satışa çıkarmıştı.
Kirasını ödeyemediğini ve sıkıntılı günler yaşadığını söyleyen sanatçıya bir yardım eli de Bakırköylüler Derneğinden geldi.
'Bir şarkısın sen' sloganıyla düzenlenecek konserde Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aygün Karadoğan sahne alacak.
Geçtiğimiz gün konser öncesi Bakırköylüler dernek başkanı Nurdan Erdiş Başbay ve sanatçı Aygün Karadoğan ile biraraya gelen Serpil Örümcer'in mutluluğuna diyecek yoktu.
Serpil Örümcer adına düzenlenecek konser 16 Nisan'da Cem Karaca Kültür merkezinde gerçekleşecek.
Son Dakika › Magazin › Örümcer'e yardım eli - Son Dakika
İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali’nin bu yıl en dikkat çekici yapımı Son Akşam Yemeği oldu. Uludüz Medya tarafından düzenlenen, Piramid Sanat ve Hacettepe Üniversitesi Türk-Alman İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin desteğiyle gerçekleştirilen festival, 15 Mart 2024 tarihinde 38 ülkeden 1283 başvuru ve 130 dereceye giren film ile izleyicilerle buluştu.
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