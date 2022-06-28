Öykü Çelik Karın Kaslarıyla Şok Etti! İşte Son Hali...

Morsil temizlik ürününün reklam filmi ile ekranlarda olan oyuncu Öykü Çelik
uzun süredir düzenli olarak spor
yaparak formunu koruyor. Yaptığı karın kasları ile dikkat çeken güzel oyuncu spor salonunda çektiği fotoğrafını sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.
Güzel oyuncunun 'Bu kadar karın kası yeter sanırım değil mi?' diyerek karın kaslarını sergilediği fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni topladı.
Kaynak: Snob Magazin
Öykü Çelik, Magazin, Son Dakika
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