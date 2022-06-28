Öykü Çelik Karın Kaslarıyla Şok Etti! İşte Son Hali... - Son Dakika
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Öykü Çelik Karın Kaslarıyla Şok Etti! İşte Son Hali...

28.06.2022 15:21
Öykü Çelik Karın Kaslarıyla Şok Etti! İşte Son Hali...

Güzel oyuncu Öykü Çelik, spor salonundan yaptığı paylaşımla olay oldu. Çelik, karşı cinsi bile kıskandıracak karın kaslarıyla büyük beğeni topladı. İşte detaylar...

Morsil temizlik ürününün reklam filmi ile ekranlarda olan oyuncu Öykü Çelik uzun süredir düzenli olarak spor yaparak formunu koruyor. Yaptığı karın kasları ile dikkat çeken güzel oyuncu spor salonunda çektiği fotoğrafını sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.

Güzel oyuncunun 'Bu kadar karın kası yeter sanırım değil mi?' diyerek karın kaslarını sergilediği fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni topladı.

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Kaynak: Snob Magazin

Öykü Çelik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Öykü Çelik Karın Kaslarıyla Şok Etti! İşte Son Hali... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öykü Çelik Karın Kaslarıyla Şok Etti! İşte Son Hali... - Son Dakika
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