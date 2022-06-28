Güzel oyuncunun 'Bu kadar karın kası yeter sanırım değil mi?' diyerek karın kaslarını sergilediği fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni topladı.

Kaynak: Snob Magazin

Öykü Çelik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Öykü Çelik Karın Kaslarıyla Şok Etti! İşte Son Hali... - Son Dakika

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