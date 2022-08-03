Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu nafaka nedeniyle yine mahkemelik oldu - Son Dakika
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Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu nafaka nedeniyle yine mahkemelik oldu

03.08.2022 14:30

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu, bir kez daha nafaka ödemesinden dolayı mahkemelik oldu. Ahu Yağtu, mahkeme kararıyla nafakayı 70 bin liraya düşüren eski eşi Cem Yılmaz'ı, "Karar kesinleşmediği için 10 bin dolar yatırmalı" diyerek icraya verdi. Cem Yılmaz ise icranın kaldırılmasını talep etti.

2012 yılında nikah masasına oturan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çifti, evliliklerinin 20. ayında boşandı. Oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödemesine karar verilen Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda mahkemeye başvurarak ücretin düşürülmesini talep etti. Yılmaz'ın bu hamlesi eski eşlerin arasını açtı.

NAFAKANIN MİKTARI DÜŞÜRÜLDÜ

8 yıl oğlu için her ay 10 din dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, kur artışından dolayı geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak nafakanın düşürülmesini istedi. Kararı kısmen kabul eden mahkeme, Yılmaz'ın 10 bin dolarlık nafakanın kısmen azaltılmasını kabul ederek 70 bin TL ödemesine karar verdi.

Ahu Yağtu, nafakayı eksik yatırdığı gerekçesiyle eski eşi Cem Yılmaz'ı icraya verdi

İCRAYA VERDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, eski eşinin bu hamlesinden rahatsız olan oyuncu Ahu Yağtu, avukatı aracılığıyla İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Oyuncu, Yılmaz'ın nafaka düşürülme kararı kesinleşmeden 70 bin lira yatırmasından rahatsız olarak eski eşini icraya verdi.

CEM YILMAZ İTİRAZ ETTİ

Yağtu'nun nafakanın eksik kalan kısmının ödenme isteğine Yılmaz'dan hamle gecikmedi. İcraya konu olan nafakayı mahkeme kararına göre yatırdığını belirten Cem Yılmaz, icranın kaldırılmasını talep etti.

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Cem Yılmaz, Ahu Yağtu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu nafaka nedeniyle yine mahkemelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu nafaka nedeniyle yine mahkemelik oldu - Son Dakika
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