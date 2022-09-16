Oyuncu Burak Deniz, otelde yanına gittiği Nilperi Şahinkaya'ya küfür etti! - Son Dakika
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Oyuncu Burak Deniz, otelde yanına gittiği Nilperi Şahinkaya'ya küfür etti!

16.09.2022 14:03

Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in, bir otelde olay çıkarttığı öne sürüldü. Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın masasına gidip küfür eden Deniz'in bu davranışının nedeni henüz bilmiyor.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberinegöre, Burak Deniz dün gece 02.00 sıralarında Sheraton Oteli'ne gitti. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre ünlü oyuncu Altın Koza Film Festivali nedeniyle sevgilisi Emre Yusufi'yle Adana'ya giden Nilperi Şahinkaya'nın oturduğu masaya birkaç kez gidip geldi.

Alkollü olduğu iddia edilen Burak Deniz taşkınlık çıkarınca Nilperi Şahinkaya masadan kalktı. Şahinkaya'ya "S...r git" diye küfür eden Burak Deniz arkasından da "Or..." diye bağırdı.

SEVGİLİSİ ARAYA GİRDİ

Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi Emre Yusufi, bunun üzerine Burak Deniz'in üzerinde yürüdü. Araya Yusufi'nin arkadaşı girdi. Burak Deniz "Bana mı vuracaksın, vur hadi" diye bağırmaya devam etti. Çevredekiler hemen Burak Deniz'i otelden uzaklaştırdı.

Burak Deniz'in Hilton Oteli'nde kaldığı ve daha önce Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi'yi hiç tanımadığı öğrenildi. Olay sonrası Emre Yusufi'nin otelin güvenlik kameralarının görüntülerini istediği belirlendi.

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Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Burak Deniz, otelde yanına gittiği Nilperi Şahinkaya'ya küfür etti! - Son Dakika


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