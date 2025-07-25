3 yıldır evli olan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile başarılı basketbolcu Cedi Osman, sürpriz bir yatırıma imza attı.
NBA'den döndükten sonra Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olan başarılı sporcu Cedi Osman, eşi olan güzel oyuncu Ebru Şahin ile Akdeniz'in incisi Barselona'dan ev satın aldı. Güzel çiftin aldıkları evin fiyatının 750 bin euro olduğu belirtildi.
Çiftin sık sık Avrupa şehirlerinde vakit geçirdiği bilinirken, Barselona'daki yeni evlerinin hem yatırım hem yaşam amaçlı kullanılacağı tahmin ediliyor.
Son Dakika › Magazin › Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu eşi Cedi Osman, Barselona'dan servet değerinde ev aldı - Son Dakika
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