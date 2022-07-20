Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
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Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası hayata gözlerini yumdu

20.07.2022 14:02
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası hayata gözlerini yumdu

2015 yılında annesini kaybeden Erdal Beşikçioğlu'nun bir süredir hastanede tedavi gören babası Bahattin Beşikçioğlu, yaşamını yitirdi. Beşikçoğlu, cuma günü İzmir'in Urla ilçesindeki aile mezarlığına defnedilecek.

Behzat Ç. dizisinin unutulmaz ismi Erdal Beşikçioğlu, babası Bahattin Beşikçioğlu'nun ölüm haberiyle yıkıldı. Oyuncunun bir süredir hastanede tedavi gören babası, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ordu Gazete'nin haberine göre, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele edene Bahattin Beşikçioğlu, İzmir'deki bir hastanede tedavi görüyordu. Dün tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınan Beşikçioğlu tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Beşikçioğlu, cuma günü kılınan cenaze namazının ardından Urla'daki aile mezarlığına defnedilecek.

EMEKLİ OLUNCA URLA'YA YERLEŞMİŞTİ

Ordu Ünyeli olan Bahattin Beşikçioğlu, uzun yıllar bir bankanın bölge müdürlüğünü yapmıştı. İki çocuk babası Beşikçioğlu, emekli olduktan sonra İzmir Urla'da yaşamaya başlamıştı.

Erdal Beşikçioğlu'nun annesi Nesrin Beşikçioğlu da 2015 yılında yaşamını yitirmişti.

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Erdal Beşikçioğlu, İzmir, Ordu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası hayata gözlerini yumdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
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