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Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi - Son Dakika

Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi

30.12.2021 19:12

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan oyuncu Metin Yıldız, meslektaşı Ceylan Yılmaz ile evlendi. 47 yaşındaki oyuncunun heyecanlı tavırları dikkat çekti.

Çok Güzel Hareketler Bunlar, Alemin Kralı, Selena ve Mucize gibi sevilen projelerle tanınan oyuncu Metin Yıldız (47), meslektaşı Ceylan Yılmaz (33) ile Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine girdi.

Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz sessiz sedasız evlendi

HEYECANLI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bir hayli heyecanlı ve mutlu olduğu gözlenen Yıldız, "Bir ömür boyu birlikte olacağız inşallah sevgilim... Hayat bize mutlu olma şansı verdi aşkım. Seni buldum" ifadelerini kullandı.

Çift, nikah fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Metin Yıldız, 2013 yılında Elvan Pınar'dan boşanmıştı.

Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi
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Çok Güzel Hareketler Bunlar, Metin Yıldız, Beyoğlu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi - Son Dakika Magazin


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