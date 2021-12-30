Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi

Çok Güzel Hareketler Bunlar, Alemin Kralı, Selena ve Mucize gibi sevilen projelerle tanınan oyuncu Metin Yıldız (47), meslektaşı Ceylan Yılmaz (33) ile Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine girdi.

HEYECANLI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bir hayli heyecanlı ve mutlu olduğu gözlenen Yıldız, "Bir ömür boyu birlikte olacağız inşallah sevgilim... Hayat bize mutlu olma şansı verdi aşkım. Seni buldum" ifadelerini kullandı.

Çift, nikah fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Metin Yıldız, 2013 yılında Elvan Pınar'dan boşanmıştı.