Oyuncu Nehir Erdoğan, Sana Söz adlı dizide Müge Anlı'yı canlandırdı

Star TV ekranlarının yeni dizisi Sana Söz'ün ilk bölümü yayınlandı. Dizinin ilk bölümünde Nehir Erdoğan'ın canlandırdığı Elif karakterinin Müge Anlı ile benzerliği çok konuşuldu.

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'dan ve sunucusu Müge Anlı'dan esinlenen "Sessiz Kalma" isimli programı sunan Nehir Erdoğan, sosyal medyada gündem oldu.

MÜGE ANLI'NIN BENZERİ

Müge Anlı gibi fenomen bir ismi başarıyla canlandıran Nehir Erdoğan, yürüyüş şeklinden konuşma tarzına kadar Müge Anlı'ya çok benzetildi.