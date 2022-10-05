Başarılı oyuncu Sarıkaya Elle dergisi için kamera karşısına geçti, tarzıyla hayranlarını büyüledi. Sadece pembe bir pelerin giyen Sarıkaya, sütyensiz görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, hayranlarından tam not aldı.

Dizi sektörünün aranan isimleri arasında yer alan ve gerek Adanalı, gerekse de Medcezir dizisinde gösterdiği oyunculuk hala akıllara olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya , meslek hayatına başarılı şekilde devam ediyor.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika › Magazin › Oyuncu Serenay Sarıkaya'dan cesur pozlar! İç çamaşırsız fotoğrafı dikkat çekti - Son Dakika

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