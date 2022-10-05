Oyuncu Serenay Sarıkaya'dan cesur pozlar! İç çamaşırsız fotoğrafı dikkat çekti - Son Dakika
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Oyuncu Serenay Sarıkaya'dan cesur pozlar! İç çamaşırsız fotoğrafı dikkat çekti

05.10.2022 17:54
Oyuncu Serenay Sarıkaya'dan cesur pozlar! İç çamaşırsız fotoğrafı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bir dergi için cesur pozlar verdi. Oyuncunun baştan aşağı pembe olan pelerini ve iç çamaşırı giymemesi dikkat çekti.

Dizi sektörünün aranan isimleri arasında yer alan ve gerek Adanalı, gerekse de Medcezir dizisinde gösterdiği oyunculuk hala akıllara olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, meslek hayatına başarılı şekilde devam ediyor.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZ

Başarılı oyuncu Sarıkaya Elle dergisi için kamera karşısına geçti, tarzıyla hayranlarını büyüledi. Sadece pembe bir pelerin giyen Sarıkaya, sütyensiz görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, hayranlarından tam not aldı.

İşte Sarıkaya'nın o pozu:

Serenay Sarıkaya'nın iç çamaşırsız fotoğrafı, çekimlere damga vurdu
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Kaynak: Magazinkolik

Serenay Sarıkaya, Medcezir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Serenay Sarıkaya'dan cesur pozlar! İç çamaşırsız fotoğrafı dikkat çekti - Son Dakika

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