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Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu - Son Dakika

Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu

09.10.2021 10:27

Son olarak Mucize Doktor dizisinde otizmli bir doktoru canlandıran ve performansıyla alkış toplayan Taner Ölmez, yeni sezonda Alef dizisinde başrolü oynayacak. Ölmez'in partneri ise Aybüke Pusat olacak.

Medcezir ve Mucize Doktor dizileriyle yıldızı parlayan Taner Ölmez'in yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu bu sefer dijitalde yayınlanacak bir dizide rol alacak.

ÇALIŞMALARA BAŞLADILAR

Milliyet'te yer alan habere göre, Aybüke Pusat ve Taner Ölmez, 'Alef' dizisinin ikinci sezonunda başrolü paylaşacak. Oyuncular, dijital platformda yayınlanacak proje için çalışmalara başladı. Önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacak yapım için Pusat ile Ölmez, okuma provasında buluştu.

Aybüke Pusat, Taner Ölmez, Medcezir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu - Son Dakika Magazin


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