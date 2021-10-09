Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu

Medcezir ve Mucize Doktor dizileriyle yıldızı parlayan Taner Ölmez'in yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu bu sefer dijitalde yayınlanacak bir dizide rol alacak.

ÇALIŞMALARA BAŞLADILAR

Milliyet'te yer alan habere göre, Aybüke Pusat ve Taner Ölmez, 'Alef' dizisinin ikinci sezonunda başrolü paylaşacak. Oyuncular, dijital platformda yayınlanacak proje için çalışmalara başladı. Önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacak yapım için Pusat ile Ölmez, okuma provasında buluştu.