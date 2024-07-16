Oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım - Son Dakika
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Oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım

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Nisan ayında 2 çocuğunun babası oyuncu Ümit Erdim ile tek celsede boşanan Seda Çınar, bir süredir sosyal medya üzerinden taciz edildiğini söyleyerek ''Beni ve çocuklarımı pis hayal dünyasına alet eden kişiyi ayaklarıma kapanıp yalvartmazsam benim de adım Seda değil. Maddi ve manevi senin canını acıtmaya geliyorum'' dedi.

16.07.2024 13:28  Güncelleme: 13:39
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Hayat Bilgisi dizisindeki Arif rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ümit Erdim, 2017 yılında evlendiği 2 çocuğunun annesi Seda Çınar ile nisan ayında sessiz sedasız boşandı.Bir süredir yalnız olan Sinem Çınar, sosyal medya üzerinden taciz edildiğini belirterek dava açacağını söyledi.

"ELİMDEN GELENİ ARDIMA KOYMAYACAĞIM"

Farklı hesaplardan gönderilen mesajlarda çocuklarına kadar laf edildiğini belirten Seda Çınar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bir süredir Instagram üzerinden taciz ediliyorum. Bu tacizin dozu arttı ve konuya çocuklarım da dahil edildi. Her gün 10 tane hesap açıyor, engelliyorum tekrar açıp tacizlere devam ediyor. Yapan kişinin yazdıklarından dolayı uzun süre ciddiye almadım çünkü akli dengesi belli ki yerinde değil ama tacizin boyutu çocuklarıma uzandığı için konuyu artık yargıya taşımaya karar verdim. Elimden geleni ardıma koymayacağım. Ne pahasına olursa olsun beni ve çocuklarımı o pis hayal dünyana alet ettiğin her gün için seni pişman etmezsem, ayaklarıma kapanıp seni affetmem için yalvartmazsam benim de adım Seda değil. Yarın elimdeki tüm ekran görüntülerini avukatıma veriyorum. Maddi manevi senin canını acıtmaya geliyorum. Sadece bekle" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım
Oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım
Oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım
Oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım
Oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım
Oyuncu Ümit Erdim\'in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım

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Son Dakika Magazin Oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: Amerikada sistem mükemmel iğneyi vuruyolar saniyeler içinde öteki tarafa ışınlanıyosun Türkiyede yargıla aylar geçsin yıllar geçsin tutukla icerde kahvaltı yapsın yemek yesin uyusun kalksın seneye tahliye olsun bu kafayla olmaz olamaz olmamalı 19 0 Yanıtla
    Burak ÖZSARAÇ: Vay Ferhat hocam sizin yorumlarınızı beğenmeye başladım böyle devam edin 3 0 ferhat eser: burak kardeşime sevgiler ve saygılar yolluyorum 0 0
  • Emre Bey: Ümit abi iyi adamdır. 0 0 Yanıtla

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