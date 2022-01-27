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Ozan Güven setlere geri mi dönüyor? Ozan Güven kadın rolüyle geri döndü! - Son Dakika

Ozan Güven setlere geri mi dönüyor? Ozan Güven kadın rolüyle geri döndü!

27.01.2022 15:34
Ozan Güven setlere geri mi dönüyor? Ozan Güven kadın rolüyle geri döndü!

Bir dönem aşk yaşadığı Deniz Bulutsuz'a darp ettiği iddiasıyla davalık olan Ozan Güven, hakkında çıkan bilgiler ardından hiçbir projede yer almayan ünlü oyuncu gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Uzun bir aradan sonra tekrar sevenleri ile buluşmaya hazırlanan Ozan Güven, bambaşka bir rol ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Ozan Güven setlere geri mi dönüyor? Ozan Güven'in yeni rolü ne?

Uzun bir süredir sessizliğini koruyan Ozan Güven, yeni projesiyle sevenlerini şaşırttı. Ünlü oyuncunun yer aldığı projede kadın rolünü canlandırdığı kesinleşti. "El Bar" adlı filmden esinlenerek uyarlanan "Taxim" adlı tiyatro oyununda yer alan ünlü oyuncu, ne zaman sahneleneceği ve nerede olacağı merak konusu oldu. Oyuncu kadrosunda, Şevket Çoruh, Ömür Arpacı, Seçkin Özdemir'in yer aldığı oyundan ilk görüntüler geldi. Taxim oyunu nerede sahnelenecek ve ne zaman olacağı merak konusu oldu. Ozan Güven setlere geri mi dönüyor? Ozan Güven ne rolünde oynayacak? Ozan Güven kimdir? Ozan Güven oyunculuğa geri mi dönüyor? Detaylar haberimizdedir…

Ozan Güven setlere geri mi dönüyor? Ozan Güven kadın rolüyle geri döndü!

OZAN GÜVEN SETLERE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Ünlü oyuncunun yer aldığı projede kadın rolünü canlandırdığı kesinleşti. "El Bar" adlı filmden esinlenerek uyarlanan "Taxim" adlı tiyatro oyununda yer alan ünlü oyuncu, ne zaman sahneleneceği ve nerede olacağı merak konusu oldu. Oyuncu kadrosunda, Şevket Çoruh, Ömür Arpacı, Seçkin Özdemir'in Nergis Çorakçı, Mert Asutay, Rüya Demirbulut, Ahmet Balta, Kemal Yazıcı ve Cem Evsen'inyer aldığı oyundan ilk görüntüler geldi. Taxim oyunu nerede sahnelenecek ve ne zaman olacağı merak konusu oldu.

Taxim oyunu 2 Şubat 2022 Çarşamba günü sahnelenecektir. Taxim oyunu 2 perdeden oluşmaktadır. Bununla birlikte "Baba Sahne" de seyircisi ile buluşacaktır.

Ozan Güven setlere geri mi dönüyor? Ozan Güven kadın rolüyle geri döndü!

OZAN GÜVEN KADIN ROLÜYLE GERİ DÖNDÜ

Uzun bir süredir hiçbir projede yer almayan Ozan güven, sahnelere geri dönüyor. Ünlü oyuncunun yer aldığı projede kadın rolünü canlandırdığı kesinleşti. "El Bar" adlı filmden esinlenerek uyarlanan "Taxim" adlı tiyatro oyununda yer alan ünlü oyuncu, ne zaman sahneleneceği ve nerede olacağı merak konusu oldu.

Oyunun konusu, Taxim Bistro'da yolları kesişen birbirinden farklı hayatları konu alır. Bununla birlikte, on farklı insan, on farklı kaderi anlatır. Bir araya gelmesi mümkün ama bir arada yaşaması imkansız olan bu insanların yolları, bir anda beliren "hayatta kalma" kavşağında sınava tabi tutulursa neler olur? Taxim, sistemin baskıcı düzeni ile kişisel bencilliklerin ve önceliklerin kesiştiği Araf'ın oyunudur. Kara komedinin doruklarından, ölümün kıyısına gelgitler yaşayan bir hikayeyi anlatır. Herkes yaşamayı hak eder mi? Yaşama hakkı taksim edilebilir mi? İşte bütün sorun bu!

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Ozan Güven, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ozan Güven setlere geri mi dönüyor? Ozan Güven kadın rolüyle geri döndü! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ozan Güven setlere geri mi dönüyor? Ozan Güven kadın rolüyle geri döndü! - Son Dakika
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