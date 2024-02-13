Ozan Orhon, dedesi Tekin Akmansoy\'u anma mesajıyla paylaştı

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Müzik dünyasında 90'lara damga vuran popçulardan Ozan Orhon, 'Kaynanalar dizisinde canlandırdığı 'Nuri Kantar' karakteriyle hafızalara kazınan, 12 Şubat 2013 tarihinde aramızdan ayrılan dedesi Tekin Akmansoy'un fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

"SEN HEP ORALARDA BENİ İZLİYORSUN"

Ünlü şarkıcı, "Sevgili dedemin vefatının 11'inci yılında başta büyük özlemle saygı ve minnetle anıyorum. O sadece benim dedem değil, Türk tiyatrosunun büyük meddahi ve Kaynanalar dizisiyle tüm Türkiye'nin sevgilisi Nori Kantar! Büyük usta dedem biliyorum sen hep oralardan beni izliyorsun.

Merak etme senin adına layik bir torun olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.