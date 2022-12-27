Ozan Zeybek, 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi verdi: Bakımı çok iyi, Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız hala öyle - Son Dakika
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Ozan Zeybek, 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi verdi: Bakımı çok iyi, Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız hala öyle

27.12.2022 08:33

Ozan Zeybek, 8 yıldır komada olan oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından Işık'ın durumunun stabil olduğunu söyleyen Zeybek, "Kenan Işık bıraktığınız gibi. Bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor ve besin takviyesi veriliyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Kenan Işık bıraktığınız gibi. " dedi.

Bir döneme efsane ismi Kenan Işık, 2014 yılında spor salonunda düşerek başını vurdu. 4 saat süren ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatan Işık, 8 yıl önce girdiği komadan çıkamadı. Ozan Zeybek, tedavisi gözlerden uzak bir şekilde evinde devam edilen Işık'ın son durumunu anlattı.

"HER GÜN TIRAŞ YAPILIYOR VE BESİN TAKVİYESİ VERİLİYOR"

Yakın arkadaşının durumunun stabil olduğunu söyleyen Zeybek, "Kenan Işık bıraktığınız gibi. Bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor ve besin takviyesi veriliyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Kenan Işık bıraktığınız gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor, tıpkı hafızalarda kaldığı gibi" dedi.

Zeybek, Instagram hesabından Kenan Işık'ın fotoğraflarından oluşan bir video ve şiirini paylaştı.

Ozan Zeybek, 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son durumunu anlattı: Her gün tıraş edilip besin takviyesi veriliyor
Ozan Zeybek, 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son durumunu anlattı: Her gün tıraş edilip besin takviyesi veriliyor
Ozan Zeybek, 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son durumunu anlattı: Her gün tıraş edilip besin takviyesi veriliyor
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Kenan Işık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ozan Zeybek, 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi verdi: Bakımı çok iyi, Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız hala öyle - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ozan Zeybek, 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi verdi: Bakımı çok iyi, Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız hala öyle - Son Dakika
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