Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı

15.02.2026 11:17
Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı Özge Borak 44. yaşını yaz neşesiyle karşıladı. Ünlü oyuncunun mayolu fotoğraflarındaki fit görüntüsüne beğeni yağdı. Borak'ın yakın çevresi ve hayranları yeni yaşın tebrik etti.

Kızılcık Şerbeti'nin "Salkım"ı Özge Borak, yeni yaşını yaz tatilinden paylaştığı enerjik pozlarla karşıladı. Ünlü oyuncunun fit görünümü ve neşeli kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

YENİ YAŞINI YAZ NEŞESİYLE KARŞILADI

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbetinde "Salkım" karakterine hayat veren Özge Borak, 44 yaşına girdi. Başarılı oyuncu, doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Borak, yeni yaşını geçtiğimiz yaz aylarında tatilde çekilen fotoğraflarını yayımlayarak kutladı. Yaz enerjisini yansıtan karelerde fit görünümüyle dikkat çeken oyuncu, paylaşımına, "Her yaşımda olduğu gibi bu yaşımı da yaz neşesiyle karşılıyorum." notunu ekledi.

FİT GÖRÜNTÜSÜNE BEĞENİ YAĞDI

Ünlü oyuncunun kısa sürede binlerce beğeni alan mayolu paylaşımlarına rol arkadaşları, meslektaşları ve takipçileri tebrik mesajları yağdırdı. Özge Borak'ın doğal ve enerjik pozları hayranları tarafından çok beğenildi.

Özge Borak, Magazin, Ünlüler, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mehmet karatas mehmet karatas:
    Demek ki sadece geriye bu kalmış. İnsanlar yaş aldıkça bedenleri yerine çalışmalarını ön plana koyarken bu arkadaşımız elde ne varsa onu ortaya koymuş. Yazık 86 18 Yanıtla
  • Camoka99 Camoka99:
    baktı işler açılınca oluyor modaya uymuş işe yaramaz 19 6 Yanıtla
  • Erdem Akca Erdem Akca:
    Masallah daş gibiymiş 6 6 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    selami validen burada 1 5 Yanıtla
  • Su19785507+ Su19785507+:
    çok çekici bir kadın 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
