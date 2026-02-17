Özge Ulusoy'un podyumda yaşadığı talihsiz anlar korkuttu - Son Dakika
Özge Ulusoy'un podyumda yaşadığı talihsiz anlar korkuttu

Özge Ulusoy\'un podyumda yaşadığı talihsiz anlar korkuttu
17.02.2026 18:01
Özge Ulusoy\'un podyumda yaşadığı talihsiz anlar korkuttu
Manken Özge Ulusoy, katıldığı defilede ayakkabısının çıkması sonucu düşme tehlikesi yaşadı. Profesyonelliğiyle durumu toparladığı anlardaki görüntüleri dikkat çekti.

Podyumda şıklığıyla dikkat çeken Özge Ulusoy, yürüyüşü sırasında ayakkabısının ayağından çıkmasıyla kısa bir düşme tehlikesi yaşadı. O anlar izleyenleri korkutsa da, manken profesyonel duruşunu koruyarak yürüyüşüne devam etti.

Özge Ulusoy'un podyumda yaşadığı talihsiz anlar korkuttu

Durumu toparladıktan sonra derin bir nefes alan Ulusoy'un sahnedeki soğukkanlılığı, moda dünyasında sıkça karşılaşılan bu tür talihsiz kazalarda mankenlerin ne kadar profesyonel olduğunu bir kez daha gösterdi.

'Evlilik olursa sürpriz olur''

Özge Ulusoy, katıldığı bir defilede evlilik hakkındaki açıklamalarıyla gündem olmuştu.

Özge Ulusoy da "2026'da evlilik olur mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evlilik olursa bana da sürpriz olur."

