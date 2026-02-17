Özge Ulusoy\'un podyumda yaşadığı talihsiz anlar korkuttu

Podyumda şıklığıyla dikkat çeken Özge Ulusoy, yürüyüşü sırasında ayakkabısının ayağından çıkmasıyla kısa bir düşme tehlikesi yaşadı. O anlar izleyenleri korkutsa da, manken profesyonel duruşunu koruyarak yürüyüşüne devam etti.

Durumu toparladıktan sonra derin bir nefes alan Ulusoy'un sahnedeki soğukkanlılığı, moda dünyasında sıkça karşılaşılan bu tür talihsiz kazalarda mankenlerin ne kadar profesyonel olduğunu bir kez daha gösterdi.

'Evlilik olursa sürpriz olur''

Özge Ulusoy, katıldığı bir defilede evlilik hakkındaki açıklamalarıyla gündem olmuştu.

Özge Ulusoy da "2026'da evlilik olur mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evlilik olursa bana da sürpriz olur."