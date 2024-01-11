 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünde olduğu 'Kızıl Goncalar' dizisi RTÜK cezası nedeniyle yayınlanmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünde olduğu 'Kızıl Goncalar' dizisi RTÜK cezası nedeniyle yayınlanmadı

RTÜK'ün 'toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar' gerekçesiyle verdiği iki kez program durdurma cezası nedeniyle 'Kızıl Goncalar' dizisinin üçüncü bölümü 8 Ocak'ta yayınlanmadı. Özcan Deniz ise ahlaksızlık suçlamalarına karşı çıkarak, 22 Ocak'ta yeniden ekranda olacaklarını açıkladı.

Özgü Namal ve Özcan Deniz\'in başrolünde olduğu \'Kızıl Goncalar\' dizisi RTÜK cezası nedeniyle yayınlanmadı
11.01.2024 - 00:29,  Güncelleme: 00:31
Abone Ol

Başrollerini Özgü Namal ve Özcan Deniz'in paylaştığı 'Kızıl Goncalar' dizisinin üçüncü bölümü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) verdiği iki kez program durdurma cezası yüzünden yayınlanmadı.

RTÜK'ün "toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar" bulunduğu gerekçesiyle iki kez program durdurma cezası vermesi nedeniyle 8 Ocak'ta bölümü ekrana gelmedi.

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünde olduğu 'Kızıl Goncalar' dizisi RTÜK cezası nedeniyle yayınlanmadı

Dizide Özgü Namal ile başrolü paylaşan Özcan Deniz sessizliğini bozdu. Özcan Deniz, "Ahlak bekçisi değilim. Lakin kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorken, dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş.

Hem de ahlaksızlık denizinin içinden cımbızlanarak. 22 Ocak'ta yeniden ekrandayız" dedi.

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünde olduğu 'Kızıl Goncalar' dizisi RTÜK cezası nedeniyle yayınlanmadı

Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Kızıl Goncalar, Özcan Deniz, Özgü Namal, Dizi, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünde olduğu 'Kızıl Goncalar' dizisi RTÜK cezası nedeniyle yayınlanmadı - Son Dakika


00:49
Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20
'Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?' sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06
CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33
Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:09
HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket

Son Dakika
00:49 Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20 "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06 CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51 CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33 Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
23:09 HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 01:04:58. #1.12#
SON DAKİKA: Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünde olduğu 'Kızıl Goncalar' dizisi RTÜK cezası nedeniyle yayınlanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement