Özgür Tetik, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu - Son Dakika

Özgür Tetik, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu

Özgür Tetik, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu
Son Güncelleme: 19.09.2023 10:40

Survivor 2023'deki performansıyla adından söz ettiren 48 yaşındaki Özgür Tetik, Survivor 2024 All Star kadrosuna dahil oldu. Acun Ilıcalı, performansıyla gençlere taş çıkartan Özgür'ün SMS olmadan nereye kadar gideceğini merak ettiğini söyledi.

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can Turabi Çamkıran, Poyraz Yiğit, Nefise Karatay, Doğukan Manço, Seda Ocak, Yasin Obuz, Sahra Işık ve Gizem Memiç'in ardından Özgür Tetik de kadroya dahil oldu.

"PERFORMANSIYLA GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI"

Instagram hesabından her gün bir ismi açıklayan Acun Ilıcalı, bugün de 48 yaşındaki Özgür Tetik'i açıklayarak "Survivor'da inanılmaz performansıyla gençlere taş çıkartan Özgür, All Star'da yarışacak. Özgür SMS'siz Survivor'da performansıyla nereye kadar götürecek heyecanla bekliyorum" dedi.

Özgür Tetik, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu

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Son Dakika Magazin Özgür Tetik, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özgür Tetik, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu - Son Dakika
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