Özkan Karakuşoğlu, ünlülerin kıyafetlerini değerlendirdi: Işın Karaca Lolita'ya dönmüş - Son Dakika
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Özkan Karakuşoğlu, ünlülerin kıyafetlerini değerlendirdi: Işın Karaca Lolita'ya dönmüş

Özkan Karakuşoğlu, ünlülerin kıyafetlerini değerlendirdi: Işın Karaca Lolita\'ya dönmüş

Moda yorumcusu Özkan Karakuşoğlu, Haberler.com'daki programında ünlülerin kıyafetlerini değerlendirdi. Bu hafta geçmişten günümüze ünlü isimlerin tarzlarını mercek altına alan Karakuşoğlu, Işın Karaca'nın geçirdiği değişimden Semiramis Pekkan'ın genç görünümüne kadar birçok detaya değindi.

07.03.2025 15:44
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Haberler.com'da gerçekleşen moda magazin programında bu hafta nostaljik bir yolculuk yapıldı. Ünlü isimlerin geçmişten günümüze tarzlarını masaya yatıran Karakuşoğlu, kıyafet seçimlerini detaylıca değerlendirerek puanladı. Işın Karaca'dan Muazzez Abacı'ya, Nilüfer'den Semiramis Pekkan'a kadar birçok ünlünün kombinleri yorumlanırken, programda dikkat çeken detaylar izleyicilerle paylaşıldı.

"IŞIN KARACA LOLİTA'YA DÖNMÜŞ"

Özkan Karakuşoğlu, büyük bir değişim geçiren Işın Karaca'nın tarzını analiz etti. Sahne enerjisiyle tanınan ünlü sanatçının verdiği kilolarla bambaşka bir görünüme kavuştuğunu belirten Karakuşoğlu, "Büstiyeri, pantolonu ve kısa ceketiyle adeta bir Lolita havası vermiş. Ama kemer tokası fazla durmuş ve kıyafeti bölmüş" diyerek 10 üzerinden 5 puan verdi.

Özkan Karakuşoğlu, ünlülerin kıyafetlerini değerlendirdi: Işın Karaca Lolita'ya dönmüş

"MUAZZEZ ABACI'NIN ŞIKLIĞI DEĞİŞMEZ"

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'nın elbisesini de değerlendiren Karakuşoğlu, taşlı detayların fazla olduğunu düşündüğünü belirtti. Abacı'nın yıllardır tarzını koruduğunu söyleyen karakuşoğlu, "Şıklığını her zaman koruyor ama o taşlı detaylar yerine sade bir tül daha iyi olurdu" diyerek yine 10 üzerinden 5 puan verdi.

"SEMİRAMİS PEKKAN YAŞLANMAYI UNUTMUŞ!"

Semiramis Pekkan'ın tarzını da yorumlayan Karakuşoğlu, "25 yaşındaki birinin vereceği pozu bu yaşta veriyor! Büstiyer, beyaz pantolon ve kot montuyla oldukça tarz duruyor" dedi. Ünlü sanatçıya 10 üzerinden 6 puan veren Karakuşoğlu, "Moda ikonu bir isim, ama bu kombin için 6 puan veriyorum" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Magazin Özkan Karakuşoğlu, ünlülerin kıyafetlerini değerlendirdi: Işın Karaca Lolita'ya dönmüş - Son Dakika

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