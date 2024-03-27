MFÖ Grubu'nun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, geçtiğimiz sene temmuz ayında hayatını kaybetti. Mazhar Alanson ve Fuat Güner, cenazeden kısa bir süre sonra "MF" adıyla sahneye çıkmasına Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur'dan sitem gecikmedi.
Eşinin vefatının ardından Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven'in kendilerine çok destek olduğunu belirten Özkan, Posta'ya verdiği röportajda Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in sahneye çıkmasıyla ilgili, "İnsanlar çalışmak zorunda ama ben sahneye çıktıklarını medyadan öğrendim. Büyük bir cesaret, MFÖ olarak da kalabilirlerdi. Sahneye çıkmalarına kızmadım. Benim tek söylediğim şuydu; 'Biraz durun! Çok erken konuşulmaya ve oluşmaya başladı bunlar. En azından bir 6 ay yasımızı tutalım'" dedi.
Son Dakika › Magazin › Özkan Uğur'un eşinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner'e sitem: Erkenden sahneye çıktılar 6 ay yasımızı tutsaydık - Son Dakika
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