Özkan Uğur'un eşinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner'e sitem: Erkenden sahneye çıktılar 6 ay yasımızı tutsaydık - Son Dakika
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Özkan Uğur'un eşinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner'e sitem: Erkenden sahneye çıktılar 6 ay yasımızı tutsaydık

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Aysun Aslan Uğur, eşi Özkan Uğur'un ölümünün ardından sahneye çıkan Mazhar Alanson ve Fuat Güner'e sitem ederek "Çok erken sahneye çıktılar, en azından 6 ay yasımızı tutsaydık" dedi.

27.03.2024 11:42  Güncelleme: 11:58
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MFÖ Grubu'nun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, geçtiğimiz sene temmuz ayında hayatını kaybetti. Mazhar Alanson ve Fuat Güner, cenazeden kısa bir süre sonra "MF" adıyla sahneye çıkmasına Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur'dan sitem gecikmedi.

"SAHNEYE ÇIKMALARINA KIZMADIM AMA ERKEN OLDU"

Eşinin vefatının ardından Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven'in kendilerine çok destek olduğunu belirten Özkan, Posta'ya verdiği röportajda Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in sahneye çıkmasıyla ilgili, "İnsanlar çalışmak zorunda ama ben sahneye çıktıklarını medyadan öğrendim. Büyük bir cesaret, MFÖ olarak da kalabilirlerdi. Sahneye çıkmalarına kızmadım. Benim tek söylediğim şuydu; 'Biraz durun! Çok erken konuşulmaya ve oluşmaya başladı bunlar. En azından bir 6 ay yasımızı tutalım'" dedi.

Özkan Uğur'un eşinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner'e sitem: Erkenden sahneye çıktılar 6 ay yasımızı tutsaydık
Özkan Uğur'un eşinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner'e sitem: Erkenden sahneye çıktılar 6 ay yasımızı tutsaydık
Özkan Uğur\'un eşinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner\'e sitem: Erkenden sahneye çıktılar 6 ay yasımızı tutsaydık

Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Fuat Güner, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özkan Uğur'un eşinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner'e sitem: Erkenden sahneye çıktılar 6 ay yasımızı tutsaydık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özkan Uğur'un eşinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner'e sitem: Erkenden sahneye çıktılar 6 ay yasımızı tutsaydık - Son Dakika
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