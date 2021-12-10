Özleyenler ekran başına! Kardeşlerim'in Kadir'i Kırmızı Oda'da!

Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu ve birbirinden ünlü isimlerin oyuncu olarak yer aldığı Kırmızı Oda yeni bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Dizinin düşen reytingleri sonrası final yapacağı iddiası gündeme gelmişti. Gelen son haber ise milyonları ayağa kaldıracak. Son günlerin en çok konuşulan dizisi Kardeşlerim'den ayrılan Kadir Kırmızı Oda'ya transfer oldu.

Kardeşlerim'de Kadir karakterinin ölümü sonrası Halit Özgür Sarı'nın yeni projesi merakla bekleniyordu. Gelen son haberle başarılı oyuncunun Kırmızı Oda'ya transfer olduğu söyleniyor. Yer aldığı Kardeşlerim'de 4 kardeşin en büyüğü olarak yer alan ve hayranlarının da yakından takip ettiği Halit Özgür Sarı yine dram dolu sahnelerle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

DÜŞÜK REYTİNGLER

İddialara göre; Cuma günleri yayınlanan Kırmızı Oda'nın son bölümlerde yaşadığı düşüş yeni transferlere ihtiyaç olduğu algısını oluşturdu. Sosyal medyadaki etkileşim düşüklüğü de yapımcıları harekete geçirdi.

Halit Özgür Sarı'nın beraberinde reytingleri de getireceğine inanan tv8 ve yapımcılar görüşmelere başladı. 10 Aralık akşamı 54. bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin ilerleyen bölümlerinde Kardeşlerim'in yıldız oyuncusunu görülmesi bekleniyor.