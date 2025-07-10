"Para Para Para!", "Gönlüm Çok Zengin" ve "Ne Haber" gibi şarkılarıyla tanınan usta ses sanatçısı ve oyuncu Rüçhan Çamay'dan acı haber geldi. 94 yaşındaki sanatçı, hayatını kaybetti.
Vefat haberini, Çamay'ın kızı Melike Demirağ sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Demirağ, annesinin ardından şu ifadeleri kullandı, "Annem annem, hayat arkadaşım, yoldaşım. Sensiz zor gelecek."
Müzik ve sinema dünyasında iz bırakan Rüçhan Çamay, güçlü sesi ve sahne performanslarıyla hafızalara kazınmıştı.
Son Dakika › Magazin › 'Para Para Para' şarkısı ile tanınan Rüçhan Çamay hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
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