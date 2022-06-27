Patron'dan Meslektaşlarına Diss!

Yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gören şarkı ve klip, ilk günden YouTube'da Trend videolar listesine hızlı bir giriş yaparak yükselmeye devam ediyor.

Patron'un eleştirel şarkısı Gaf, ünlü isimlere de sözlerini esirgemiyor. Hülya Avşar, Serdar Ortaç, Okan Bayülgen, Sinan Akçıl, Tuğçe Kazaz ve daha birçok ünlü ile ilgili tartışmalı sözler içeren şarkı, hareketli bir müzik eşliğinde dinleyiciye sunuluyor.

YORUM YAĞDI

YouTube'da ve sosyal ağlarda büyük ilgi gören projeye, "Kral yine yargı dağıtıyor.", " Kral piyasayı elden geçirdi." ve "Kral yine saplamış" gibi yorumlar yağdı.

Şarkının klibi Silvyo Behmoaras yönetmenliğinde çekilirken, müzik prodüksiyonu Furkan Karakılıç imzası taşıyor.