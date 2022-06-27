Patron'dan Meslektaşlarına Diss! - Son Dakika
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Patron'dan Meslektaşlarına Diss!

27.06.2022 17:21
Patron'dan Meslektaşlarına Diss!

Türk rap müzik sanatçısı ve söz yazarı Patron, Eylül ayında yayınlanacak olan 'Kış Uykusu' albümünün ikinci tekli çalışması olan 'Gaf' şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. İşte detaylar...

Yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gören şarkı ve klip, ilk günden YouTube'da Trend videolar listesine hızlı bir giriş yaparak yükselmeye devam ediyor.

Patron'un eleştirel şarkısı Gaf, ünlü isimlere de sözlerini esirgemiyor. Hülya Avşar, Serdar Ortaç, Okan Bayülgen, Sinan Akçıl, Tuğçe Kazaz ve daha birçok ünlü ile ilgili tartışmalı sözler içeren şarkı, hareketli bir müzik eşliğinde dinleyiciye sunuluyor.

YORUM YAĞDI

YouTube'da ve sosyal ağlarda büyük ilgi gören projeye, "Kral yine yargı dağıtıyor.", " Kral piyasayı elden geçirdi." ve "Kral yine saplamış" gibi yorumlar yağdı.

Şarkının klibi Silvyo Behmoaras yönetmenliğinde çekilirken, müzik prodüksiyonu Furkan Karakılıç imzası taşıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Youtube, Magazin, Son Dakika

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