PAÜ Bahar Şenlikleri Türk Halk Müziği Açılış Konseri ile Başladı

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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrenciler için düzenlenen 'PAÜ Bahar Şenlikleri' Hasan Kasapoğlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Halk Müziği Açılış Konseri ile başladı.

22-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek PAÜ Bahar Şenlikleri PAÜ Yönetimi, idari ve akademik personelin ve öğrenci topluluklarının katılımıyla Kınıklı Merkez Yerleşkesi içinde yapılan kortej yürüyüşü ve ardından Rektörlük önünde oluşturulan şenlik alanında düzenlenen açılış töreni ile başladı. Düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından Rektörlük önünde oluşturulan şenlik alanında yapılan açılış töreni ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Akalın tarafından gerçekleştirilen açılış konuşması yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından program PAÜ Halk Oyunları Topluluğu tarafından sahnelenen zeybek gösterisi, PAÜ Dans Topluluğu'nun sahnelediği dans gösterisi ile devam etti. İlk gün programı kapsamında Pangea, Blackwine, Wrathful Twilight ve Rotaband konserleri ile çeşitli oyun ve spor aktiviteleri gerçekleştirildi.

Şenlikler kapsamında PAÜ Havacılık Topluluğunun gerçekleştireceği uçuş gösterileri ile dj performansları, ünlü gruplar ve sanatçıların konserleri, çeşitli spor ve oyun etkinlikleri üç gün boyunca öğrencilerle buluşturulacak. - DENİZLİ