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Pelin Karahan'dan çarpıcı Meryem Uzerli itirafı - Son Dakika

Pelin Karahan'dan çarpıcı Meryem Uzerli itirafı

16.11.2021 23:30
Pelin Karahan'dan çarpıcı Meryem Uzerli itirafı

Kıbrıs'ta devam eden 'Kıbrıs Zafere Doğru'nun çekimlerinden fırsat bulup İstanbul'a ailesinin yanına gelen Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla Akmerkez'de görüntülendi. Karahan, Muhteşem Yüzyıl'da birlikte rol aldığı Meryem Uzerli hakkında bakın ne dedi...

Çekimlere verilen aradan fırsat bulup İstanbul'a geldiğini söyleyen Karahan, "Haftanın yarısı burada diğer yarısı Kıbrıs'tayım. Her fırsatta ailemi görmeye geliyorum" diye konuştu.

"ÖZLEM AĞIR BASIYOR"

"Kıbrıs-İstanbul arası mekik dokumak zor oluyor" diyen Karahan, "Öğlen geldim, çocukları gezdirmeye çıkardık. Daha sonra tekrar Kıbrıs'a gideceğim" dedi. "Özlem ağır basıyor" diyen oyuncu, "Biraz yorulacağız, yapacak bir şey yok" dedi.

"İMAJIM AYNI"

İmaj değişikliğine gittiği haberleriyle alakalı konuşan Karahan, "İmaj değişikliğine falan gittiğim yok, sadece fön çektiriyorum 'imaj' diye yazıyorlar. Saçlarımın rengi 9 aydır aynı" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU BİR TAVIR DEĞİLDİ"

Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl'da Meryem Uzerli ile birlikte rol olan Pelin Karahan'a, yapımcı Timur Savcı'nın, Uzerli'yi 'Şımarıklık' ile suçlaması soruldu.

Savcı'ya hak veren Karahan, "Doğru bir tavır değildi. Meryem'in yaptığı hiç hoş değildi. O dönem oradaydım. Hepimizin zor durumda kaldığı bir dönemdi. Timur abi zaten gerekli açıklamayı yaptı" dedi.

Pelin Karahan'ın, bir zamanlar sıkı dost olduğu Uzerli'ye karşı tavır aldığı da ortaya çıkmış oldu.

Pelin Karahan'dan çarpıcı Meryem Uzerli itirafı
Pelin Karahan'dan çarpıcı Meryem Uzerli itirafı
Pelin Karahan'dan çarpıcı Meryem Uzerli itirafı
Pelin Karahan'dan çarpıcı Meryem Uzerli itirafı
Pelin Karahan'dan çarpıcı Meryem Uzerli itirafı

Meryem Uzerli, Pelin Karahan, İstanbul, Kıbrıs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Pelin Karahan'dan çarpıcı Meryem Uzerli itirafı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Pelin Karahan'dan çarpıcı Meryem Uzerli itirafı - Son Dakika
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