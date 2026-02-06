Magazinin yıllara meydan okuyan isimlerinden Petek Dinçöz, bu kez müzik ya da sahne performansıyla değil, yenilediği imajıyla gündeme geldi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı.
Petek Dinçöz'ün paylaştığı karelerde, kısacık kestirdiği siyah saçları öne çıktı. Uzun yıllardır sarı saçlarıyla hafızalara kazınan Dinçöz'ün bu radikal değişimi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Şarkıcı, manken, oyuncu ve sunucu kimliğiyle tanınan Petek Dinçöz, kariyerinin zirvesinde olduğu dönemde magazin ve müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. "Foolish Casanova", "Hasta Ettin" ve "Kısmetsizim" gibi şarkılarla müzik sektöründe geniş bir hayran kitlesi edinmişti.
Bir dönem sahnelerden uzak kalan Dinçöz, son paylaşımlarıyla yeniden adından söz ettirmeyi başardı. Yeni imajıyla bambaşka bir görünüm sergileyen ünlü isim, özellikle sarışın haline alışık olan takipçilerini şaşırttı.
Son Dakika › Magazin › Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)