Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

06.02.2026 16:39
Yıllarca uzun ve sarı saçlarıyla tanınan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, bambaşka biri oldu. İmajını yenileyen Petek Dinçöz'ün kısa ve siyah saçlı yeni hali takipçileri arasında şaşkınlık yarattı.

Magazinin yıllara meydan okuyan isimlerinden Petek Dinçöz, bu kez müzik ya da sahne performansıyla değil, yenilediği imajıyla gündeme geldi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı.

KISA VE SİYAH SAÇLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Petek Dinçöz'ün paylaştığı karelerde, kısacık kestirdiği siyah saçları öne çıktı. Uzun yıllardır sarı saçlarıyla hafızalara kazınan Dinçöz'ün bu radikal değişimi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

BİR DÖNEME DAMGA VURAN İSİM

Şarkıcı, manken, oyuncu ve sunucu kimliğiyle tanınan Petek Dinçöz, kariyerinin zirvesinde olduğu dönemde magazin ve müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. "Foolish Casanova", "Hasta Ettin" ve "Kısmetsizim" gibi şarkılarla müzik sektöründe geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

SAHNELERE ARA VERMİŞTİ

Bir dönem sahnelerden uzak kalan Dinçöz, son paylaşımlarıyla yeniden adından söz ettirmeyi başardı. Yeni imajıyla bambaşka bir görünüm sergileyen ünlü isim, özellikle sarışın haline alışık olan takipçilerini şaşırttı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    balik gibi agzi acik kalmiş?? 4 0 Yanıtla
  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    şahdı şahbaz olmuş ahhahaha 2 0 Yanıtla
  • aykut aykut:
    eee hani resmi yok...haberi hazırlayan arkadaş kadının son halinin resmini koymadıktan sonra haberin kıymeti kalmaz ki 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
