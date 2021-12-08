Pideciye kaçan karısını Müge Anlı'da aramıştı! Serkan Kıyak da börekçi oldu!

Müge Anlı'dan yardım isteyen Serkan Kıyak, dakikalar sonra canlı yayında eşinin bulunduğu bilgisini aldı.

Eşi ile bir tencere, bir halı ile evlendiğini, yuva kurduğundan söz eden Serkan, eşinin her şeye inanan bir insan olduğunu, tehdit edildiğini ve kaçıp polise gitmesini istedi.

Zehra Kıyak, eşi ile görüşmek istemediğini, eşini sildiğini dile getirince Serkan zaten pideciden şüphelendiğini, defalarca affettiğini, eşinin hep kendisini aldattığını, neden yaptığını sorgulayıp eşinin dönüp gelmesini, bahsi geçen pidecinin 2 çocuğu olduğunu ifade etti.

"PİDECİ GÖKHAN'LAYIM"

Kendisinin bir kere bile alkol içmediğini, 87 yaşındaki nenesini nasıl bırakıp gittiğini, eşinin annesinin sülalesinin perişan olduğunu dile getiren Serkan Kıyak'a Zehra Kıyak'tan yanıt geldi.

Zehra, eşini kesinlikle istemediğini, kendi rahatının yerinde olduğunu, anneannesinin umurunda olmadığını, kimsenin kahrını çekecek durumda olmadığını, zorunda olmadığını ama çocuğunu bir şekilde alacağını dile getirdi.

"Pideci Gökhan'layım beni aramayın" diyen Zehra Kıyak'ın sözlerinin ardından Müge Anlı canlı yayında bulunan eş Serkan Kıyak sinir krizi geçirdi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Serkan Kıyak, eşi Zehra Kıyak'ın pideciye kaçtığını öğrenince sinir krizi geçirmişti. Müge Anlı canlı yayınında yeni bir gelişme yaşandı. Eşinden ayrılmaya karar veren Serkan Kıyak, mutfağa girdi.

Yaptığı böreği Müge Anlı'ya ikram eden Kıyak, hayatında yeni bir başlangıç yapacağını belirtti.

Öte yandan Serkan Kıyak'ın yine atv ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş'in programında yarışacağı öğrenildi.