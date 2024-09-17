Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi! İşte merakla beklenen düğünden kareler - Son Dakika
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi! İşte merakla beklenen düğünden kareler

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Ünlü çifte özel gününde yakın dostları eşlik etti.

17.09.2024 21:37  Güncelleme: 21:49
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Ekranların mutlu çiftlerinden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım dünyaevine girmek için İtalya'ya uçtu. Roma'da düzenlenen sade bir törenle evlenen çiftin nikah merasiminden ilk kareler geldi.

Yagı dizisindeki Ceylin karakteriyle milyonların gönlüne yerleşen Pınar Deniz, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift dünyaevine girmek için Roma'yı tercih etti. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, nikah merasiminden sonra yakın dostlarıyla bu özel günü akşam yemeği yiyerek kutladılar.

PINAR DENİZ 1,5 AYLIK HAMİLE

Pınar Deniz, bir süredir gündemden düşmeyen hamilelik sorusuna yanıt vererek "Kıpkırmızı oldum" demişti. Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi! İşte merakla beklenen düğünden kareler
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi! İşte merakla beklenen düğünden kareler
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi! İşte merakla beklenen düğünden kareler

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Son Dakika Magazin Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi! İşte merakla beklenen düğünden kareler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hasan Kaya:
    kim merakla bekliyordu valla ben beklemiyordum. 52 5 Yanıtla
  • Samet Hanlı:
    Yyooo hiç merakla beklemiyorduk. Bunlar kim ki? 42 6 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Şu her yoruma beğenmedim işareti yapanlar kim acaba çok merak ediyorum 14 24 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    çok lazımdı sanki minibüs de yanıma otursalar tanımam 30 1 Yanıtla
  • Reis 13:
    Kaan Yıldırım ?? kuzze jinatenim hahahaahhaa 7 5 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Bi merak, bi merak bizde de, hiiç sormaaa 9 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Şu anda merak ettiğim tek şey , 35 yaşından sonra ayakkabı numarası büyüyor mu :))) 7 2 Yanıtla
  • OZKANLI Mikail:
    Bunlar kim ki tanımıyorum ki zaten 5 0 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov:
    Hadi bakalım ben 3 ay diyorum. 3 ay sonra boşanırlar 4 0 Yanıtla
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